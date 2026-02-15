Hable con elPrograma

15 feb 2026 Actualizado 13:03

EN VIDEOS: Los niños y cumbiambas, protagonistas de la Batalla de Flores de la 44 en homenaje a Gabo

EL famoso ‘Carnaval del bordillo’ volvió a hacerse sentir. Hubo representaciones de otros departamentos de la Costa Caribe.

Carnaval de la Carrera 44. Foto: Caracol Radio

Efraín

Barranquilla

Con un homenaje a Gabriel García Márquez, el ‘Carnaval del bordillo’, la Batalla de Flores de la 44, se llevó a cabo en la tarde de este sábado en medio de disfraces, danzantes y los más aplaudidos que fueron los niños de diferentes cumbiambas.

El recorrido inició hacia la 1:00 de la tarde y la Danza Selva Africana liderando el recorrido en homenaje a su director José Llanos.

La Reina del Carnaval de la 44, Sharon Hurtado y el Rey Momo, Juan Rivera se hicieron presentes en diferentes carrozas y engalanaron el recorrido.

La soberana estuvo desde una carroza de amarillo en homenaje a Gabriel García Márquez.

