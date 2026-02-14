¿Qué pasará con subsidios en Bogotá por suspensión del aumento del salario mínimo? Alcaldía aclaró

Con la determinación del Consejo de Estado que deja suspendido provisionalmente el incremento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro. Aunque el valor ajustado de bienes y servicios indexados se mantiene por ahora, la incertidumbre se mantiene hasta que el Gobierno expida un nuevo decreto.

La situación es la misma para las empresas de todos los tamaños que ya habían realizado los ajustes correspondientes a sus nóminas, lo que conlleva a su vez un esfuerzo de planeación y modificaciones presupuestales.

Le podría interesar: Oferta laboral en Bogotá: hay más de 600 vacantes que no piden experiencia, ¿cómo aplicar?

Justamente, uno de los programas de apoyo económico anunciados recientemente por el Distrito Capital está trazado con base en el salario mínimo y tiene el objetivo de apoyar el empleo formal y que las empresas puedan garantizar el cumplimiento de contratos.

Se trata de ‘Salvavidas al Empleo’, el cual otorga un incentivo a las microempresas y pequeños negocios que tienen trabajadores que devengan un salario mínimo mensual legal vigente, SMMLV.

¿Qué pasará con el subsidio a las microempresas en Bogotá?

Luego de conocerse la noticia en cuanto a la suspensión del incremento del salario mínimo de aproximadamente 23%, que había quedado en $1′750.905 (2 millones con el subsidio de transporte), la Secretaría de Desarrollo Económico se pronunció desde el Concejo de Bogotá.

“Hoy el ‘Salvavidas al Empleo’ continúa. Nosotros seguiremos trabajando por proteger el empleo formal y a los micro y pequeños negocios”, en palabras de la secretaria María del Pilar López.

Lea también: Trabajadores no deberían preocuparse: exministro de Trabajo por decisión sobre el salario mínimo

“El 23 % del incremento del salario mínimo y la forma como los micronegocios ya tomaron decisiones para mantener a los trabajadores, se mantienen; los contratos laborales se tienen que cumplir”, señaló López desde el cabildo de la ciudad.

Así las cosas, el Distrito confirma la continuidad de programas fundamentales para el apoyo a las empresas y a los ciudadanos en general, en medio de la incertidumbre producida por la coyuntura salarial.

¿Cuánto dinero entrega ‘Salvavidas al Empleo’ por trabajador?

Para las micro y pequeñas empresas inscritas, los subsidios se entregan una única vez por trabajador, de acuerdo con el sexo registrado, de la siguiente manera:

Mujeres y personas trans y no binarias: 800.000 pesos.

800.000 pesos. Hombres: 700.000 pesos

Las empresas que reúnan los siguientes requisitos podrán inscribirse hasta el próximo 27 de febrero al programa a través de la página destinada por la Alcaldía:

Estar legalmente constituidas y activas en la Cámara de Comercio de Bogotá.

Ser residentes y con operación efectiva en el Distrito.

No ser una empresa unipersonal; tener mínimo dos empleados formales.

Tener empleados formales que devenguen el salario mínimo.

Tenga en cuenta que las microempresas podrán inscribir hasta 5 empleados y las pequeñas, 10. Los giros se llevarán a cabo desde abril de 2026. Además, para acceder al incentivo, la micro o pequeña empresa deberá hacer parte de alguno de estos sectores: