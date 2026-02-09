Bogotá anuncia subsidios para empleados de micro y pequeñas empresas ante alza del salario mínimo

Bogotá D.C

El aumento del 23% del salario mínimo ha impactado el funcionamiento de las micro y pequeñas empresas en el país. Muchos de los dueños de los negocios han tenido que cerrar antes de su horario habitual, otros han reducido el número de sus empleados y otros lastimosamente han cerrado porque no pueden pagarle a sus trabajadores.

Ese es el caso de muchos comerciantes que se encuentran en el sector de Corferias en Bogotá.

“Hemos tomado decisiones como no abrir un sábado para aliviar un poco las cargas y hemos hecho acuerdos con ellas (cocineras y meseras) de que un sábado vengan y otro no”, aseguró una de las dueñas de un restaurante.

Mientras tanto, la dueña de un restaurante de corrientazos y de almuerzos ejecutivos, señaló que han tenido que reducir el número de empleados. “Empezando año aquí es suave porque el sector lo mueve Corferias en sí. Y estamos trabajando con solo tres personas no más y yo he tenido que meterme también”.

‘Salvavidas al Empleo‘, el programa de subsidios del Distrito

Ante esta situación que vive el comercio en Bogotá , la Alcaldía anunció una serie de subsidios a los trabajadores de los sectores más afectados y que ganen un mínimo para que se eviten perder más empleos y se aumenta la informalidad.

La ayuda económica será única por cada trabajador y dependerá del sexo registrado. Para mujeres, personas trans y no binarias,el subsidio será de $800.000 pesos y $700.000 pesos para los hombres.

“Somos conscientes del reto que implica mantener a los empleados formales que ganan el salario mínimo para una microempresa. La apuesta que hemos organizado y diseñado busca generar un salvavidas a ese empleo. Darles un apoyo temporal a las micro y pequeñas empresas para que mantengan y no despidan a sus trabajadores”, expresó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Por su parte, l a secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López, aseguró que la meta para este año es entregar 10 mil incentivos para apoyar entre 2.000 y 5.000 empresas.

“Consiste en un pago único por trabajador formal que gane el mínimo. Hasta 5 empleados podrán inscribir si es una microempresa y hasta 10 trabajadores si es una pequeña empresa”, precisó la secretaria.

¿Cómo acceder a este auxilio?

Para acceder a este incentivo, las micro y pequeñas empresas deben estar legalmente constituidas y activas en la Cámara de Comercio de Bogotá , contar con residencia y operación efectiva en Bogotá D. C., y pertenecer a los sectores de alojamiento y servicios, comercio y reparación de vehículos, industrias manufactureras, construcción, actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios, así como transporte y almacenamiento.

Además, no deben ser empresas unipersonales, por lo que deben contar con al menos dos empleados formales , y los y las trabajadoras postuladas deben devengar el salario mínimo.

Las micro y pequeñas empresas interesadas en postularse encuentran la información y el formulario de inscripción en el siguiente enlace: https://bogota.gov.co/2026/salvavidas/

Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo viernes 27 de febrero de 2026 y deberán presentar la siguiente documentación:

1. Copia del RUT de la empresa.

2. Copia de los contratos de trabajo de empleadas o empleados a postular en donde consten fechas de vigencia y que la remuneración es equivalente a un (1) Salario Mínimo Legal Vigente.

3. Copia de cualquiera de los documentos de identidad de los empleadas o empleados a postular.

4. Certificación bancaria de la empresa.

Fechas para aplicar

Como hasta el 27 de febrero los interesados podrán postularse, en el mes de marzo la empresas que cumplieron con todos los requisitos serán contactadas.

Entre el 1 y el 15 de abril, las empresas seleccionadas deberán presentar la información de los pagos de seguridad social correspondientes a febrero y marzo de cada trabajadora y trabajador postulado al programa.

Para luego durante ese mes de abril, la alcaldía girar esos recursos.