Liga Colombiana

Prohibido el ingreso de hinchada visitante para partido Nacional Vs. Millonarios, por Sudamericana

El clásico colombiano se disputará en el estadio Atanasio Girardot el próximo 4 de marzo.

/ Colprensa.

Nacional y Millonarios ultiman detalles para lo que será su duelo internacional por Copa Sudamericana. Antioqueños y bogotanos se estarán enfrentando en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el próximo miércoles 4 de marzo.

Bajo el nuevo formato del certamen, donde en la primera fase se enfrentarán equipos de un mismo país (menos brasileños y argentinos) para definir el clasificado a la fase de grupos, esta serie será a partido único.

Buscando compensar un poco a los equipos visitantes, en este caso Millonarios, Conmebol pagará una suma al equipo bogotano. Reglamentariamente, el principal ente del fútbol sudamericano pide a los equipos locales destinar una suma de sus boletas para las hinchadas visitantes.

¿Habrá hinchada de Millonarios en el juego contra Nacional?

Según informó Diego Rueda, periodista de Caracol Radio y director de El VBar Caracol, Nacional hizo la solicitud ante la Conmebol para jugar su partido ante Millonarios sin hinchada visitante.

El equipo antioqueño se arriesgaba a recibir una multa al no dar entrada a los hinchas del cuadro bogotano para este partido; sin embargo, al mostrar que hacían esto como una medida preventiva ante posibles hechos de violencia, terminó recibiendo la autorización de parte del ente regulador del fútbol sudamericano y sin tener que pagar sanción alguna.

El partido entre Nacional y Millonarios se disputará desde las 7:30PM del miércoles 4 de marzo y podrá escucharse a través de El Fenómeno del Fútbol, y seguir su minuto a minuto a través de la página web de Caracol Radio.

Según añadió Diego Rueda, América de Cali, quien se medirá al Atlético Bucaramanga el jueves 5 de marzo en el estadio Pascual Guerrero, también solicitaría a la Conmebol disputar este partido sin la presencia de aficionados visitantes.

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

