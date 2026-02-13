Hable con elPrograma

Liga Colombiana
América de Cali CAL
0
Santa Fe SFE
0
51'
2ª parte

🔴 EN VIVO|América vs. Santa Fe: Siga acá la transmisión del partidazo de la fecha 6 de la Liga

El equipo vallecaucano empata el partido en su cumpleaños contra el León.

América de Cali y Independiente Santa Fe se medieron en la fecha 7 de la liga colombiana, partido en donde igualaron 0-0 en el Pascual Guerrero. El tramite del primer tiempo los primeros 25′ minutos del compromiso fueron netamente del equipo local. E



Reviva la transmisión del partido

Reviva el minuto a minuto del partido

Hay nuevos mensajes
50'

Partido en tramite

Posesión del balón dividida entre ambos equipos

46'

Tarjeta para América

Jan Lucumi es amonestado por cometere falta al Turro Olivera.

45'

Cambio en América

Sale: Dylan Borrero

Ingresa: Daniel Valencia

45'

Inicia el segundo tiempo

Comienza la segunda mitad del compromiso.

45'

Se termina el primer tiempo

América 0-0 Santa Fe

45'

Tarjeta para América

Victor Moreno es amonestado por discutir con el arbitro

45'+

Se añaden minutos

tres minutos más en la primera mitad

45'

Tarjeta para Améica

Yeison Guzman es amonestado por discutir

38'

Avisa Santa Fe

Omar Fernández saca un remate potente con pie derecho que ataja el arquero del América. Primer remate al arco en el partido.

35'

Posesión dividida

Partido parejo, cada equipo ha generado una ocasion de peligro.

30'

Partido en tramite

Posesión dividida

24'

Se salva Santa Fe

Yeison Guzmán intenta con un emate bombeado de media distancia que no logro entrar al arco de Santa Fe

20'

Falta a favor de Santa Fe

Christian Mafla recibe una fuerte falta de un jugador del América

15'

Partido en tramite

América mantiene la posesión del balón y comienza a hacercarse al arco del León

10'

América mantiene la posesión del balón

El escarlata maneja el ritmo del partido

5'

Partido en tramite

América de Cali mantiene la posesión del balón en el terrno de Santa Fe 

0'

Inicia el Partido

Ya rueda el balón en el Pascual

Titular de Santa Fe

Titular de América de Cali

Así llega Santa Fe al Pascual

Así llega el América al Pascual

Bienvenidos al minuto a minuto del partido

América de Cali vs. Independiente Santa Fe

