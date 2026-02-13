🔴 EN VIVO|América vs. Santa Fe: Siga acá la transmisión del partidazo de la fecha 6 de la Liga
El equipo vallecaucano empata el partido en su cumpleaños contra el León.
América de Cali y Independiente Santa Fe se medieron en la fecha 7 de la liga colombiana, partido en donde igualaron 0-0 en el Pascual Guerrero. El tramite del primer tiempo los primeros 25′ minutos del compromiso fueron netamente del equipo local. E
Reviva la transmisión del partido
Reviva el minuto a minuto del partido
Partido en tramite
Posesión del balón dividida entre ambos equipos
Tarjeta para América
Jan Lucumi es amonestado por cometere falta al Turro Olivera.
Cambio en América
Sale: Dylan Borrero
Ingresa: Daniel Valencia
Inicia el segundo tiempo
Comienza la segunda mitad del compromiso.
Se termina el primer tiempo
América 0-0 Santa Fe
Tarjeta para América
Victor Moreno es amonestado por discutir con el arbitro
Se añaden minutos
tres minutos más en la primera mitad
Tarjeta para Améica
Yeison Guzman es amonestado por discutir
Avisa Santa Fe
Omar Fernández saca un remate potente con pie derecho que ataja el arquero del América. Primer remate al arco en el partido.
Posesión dividida
Partido parejo, cada equipo ha generado una ocasion de peligro.
Partido en tramite
Posesión dividida
Se salva Santa Fe
Yeison Guzmán intenta con un emate bombeado de media distancia que no logro entrar al arco de Santa Fe
Falta a favor de Santa Fe
Christian Mafla recibe una fuerte falta de un jugador del América
Partido en tramite
América mantiene la posesión del balón y comienza a hacercarse al arco del León
América mantiene la posesión del balón
El escarlata maneja el ritmo del partido
Partido en tramite
América de Cali mantiene la posesión del balón en el terrno de Santa Fe
Inicia el Partido
Ya rueda el balón en el Pascual
Titular de Santa Fe
Titular de América de Cali
Así llega Santa Fe al Pascual
Así llega el América al Pascual
Bienvenidos al minuto a minuto del partido
América de Cali vs. Independiente Santa Fe