Néstor Lorenzo, pretendido por un grande de Argentina

Néstor Lorenzo empezó a sonar con fuerza en Argentina como posible candidato para dirigir a uno de los grandes del país, una vez finalice su ciclo mundialista con la Selección Colombia. El entrenador argentino, de 59 años, ha liderado el proceso de la Tricolor con un balance que ha sido bien valorado tanto por resultados como por rendimiento.

Durante su gestión, Lorenzo llevó al combinado nacional a disputar la final de la Copa América 2024, en la que Colombia cayó en tiempo suplementario tras el gol de Lautaro Martínez al minuto 112. Además, consiguió uno de los principales objetivos del proyecto: la clasificación al Mundial de 2026.

El interés desde el fútbol argentino estaría vinculado a Boca Juniors. Tras el fallecimiento del técnico Miguel Ángel Russo en octubre de 2025, Claudio Úbeda asumió como entrenador interino, aunque en el entorno del club se habla de que Juan Román Riquelme ya estaría evaluando opciones a futuro.

Según versiones de prensa, el presidente xeneize tendría en carpeta a Lorenzo como uno de sus candidatos favoritos. El periodista Roberto Leto, en declaraciones a DirecTV Sports, aseguró:

“El técnico que le encanta a Riquelme para dirigir a Boca en algún momento, y si es posible después del Mundial, es un técnico argentino que va a dirigir en el Mundial, por eso no lo puede traer ahora. Jugó en Boca”.

Lorenzo, además, mantiene un vínculo especial con Boca Juniors. Es hincha confeso del club y en 1996 cumplió el sueño de vestir la camiseta azul y oro, algo que ha mencionado en distintas entrevistas.

Por ahora, el DT argentino está plenamente enfocado en la Selección Colombia y en lo que será su primer Mundial como entrenador principal. Junto a su cuerpo técnico, ya trabaja en la planificación logística y deportiva para llegar en las mejores condiciones a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Hace poco, el propio Lorenzo expresó su ilusión por el reto mundialista y aseguró que siempre es importante soñar en grande.