Buenas noticias para Luis Suárez: Prensa portuguesa confirma lesión menor y da fecha para su regreso

Luis Suárez será baja en el Sporting Lisboa en el juego de este domingo frente al Famalicao, compromiso válido por la fecha 22 de la Primeira Liga de Portugal. El delantero samario viene de salvar un punto para su equipo en el clásico ante el Porto, anotando a los 90+8 minutos.

En dicho compromiso, se presentaron dos situaciones adversas para el colombiano, puesto que, antes del gol, el samario recibió su quinta amarilla, la cual lo obligó a pagar una fecha de sanción.

Adicional a ello, al final del juego se conoció que el goleador de 28 años había sufrido una molestia en una rodilla, lo cual encendió las alarmas, teniendo en cuenta su momento y su papel como titular en el equipo de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia.

Buenas noticias para Luis Suárez

En medio de la preocupación por Luis Suárez, la prensa portuguesa ha entregado buenas noticias sobre el atacante samario. A Bola, uno de los medios deportivos más importantes del país, aseguró que la molestia del colombiano es menor.

"El delantero de 28 años, máximo goleador del Sporting y pieza clave en la táctica del equipo de Rui Borges, según nuestras fuentes, únicamente se encuentra lidiando con una sobrecarga muscular, por lo que la sanción que debe cumplir en esta 22ª jornada del campeonato le viene realmente bien para gestionar su carga de trabajo", informó el medio.

Adicional a ello, A Bola añadió que al tratarse de un tema menor, Luis Suárez estará regresando a las canchas el próximo fin de semana, una vez haya pagado su fecha de sanción, cuando visiten al Moreirense el próximo sábado 21 de febrero.

Números de ensueño

En su primera temporada con el Sporting Lisboa, Luis Javier Suárez registra 35 partidos disputados, con un saldo de 26 goles marcados y seis asistencias.