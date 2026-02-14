🔴EN VIVO | Werder Bremen vs. Bayern Múnich: Siga acá el partido de Luis Díaz de la Bundesliga

Bayern Múnich enfrentará al Werder Bremen, el partido que más veces se ha jugado en Alemania, un nuevo episodio que llega con ambos clubes persiguiendo objetivos muy distintos; el local lucha por evitar el descenso, mientras que el club Bávaro está en la cima de la clasificación.

El Werder Bremen no ha logrado ganar en sus últimos 11 partidos de Bundesliga, registrando 4 empates y 7 derrotas, la derrota 1-0 ante el Freiburgo el pasado fin de semana los dejó entre los tres últimos equipos. La diferencia de gol y sus problemas ofensivos siguen siendo un gran problema. Los River Islanders solo han marcado un gol en sus últimos cuatro encuentros.

El Bayern Munich ha vuelto a la senda del triunfo de manera contundente ante el Hoffenheim el pasado fin de semana, tras dos partidos sin ganar en liga 1 empate y 1 derrota. La victoria por 5-1 les permitió terminar la jornada con seis puntos por delante del Dortmund, que es segundo, ahora a tres unidades.

Este partido será el 118 por Bundesliga, los últimos 36 partidos el club Bávaro solo perdió un partido, empató en cuatro ocasiones y ganó en 33 encuentros. Además, ha logrado un récord histórico en el fútbol alemán, al ganar en cada una de sus últimas 16 visitas ligueras al estadio del Werder Bremen.

En rueda de prensa previo al encuentro, el entrenador Kompany se refirió al Bremen, calificándolo como un buen equipo pero que no se tienen confianza entre ellos. “Son un buen equipo, pero cuando hay confianza, es difícil jugar contra ellos en todos los aspectos. Cuando el rival tiene un nuevo entrenador, hay que ser tácticamente flexible y prestar aún más atención a las fortalezas”, aseguró el Director tecnico del Bayern.

Siga el minuto a minuto del juego Werder Bremen Vs. Bayern Múnich