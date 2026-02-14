Millonarios anuncia baja sensible de cara al partido contra Llaneros

Tabla de posiciones Liga Colombiana: así quedó con la sufrida victoria de Millonarios sobre Llaneros / Colprensa

Millonarios hizo oficial la lista de jugadores convocados de cara al partido frente a Llaneros FC, que se disputará este sábado 14 de febrero desde las 4:30 pm en el estadio El Campín, válido por la jornada 7 de la Liga colombiana.

En la convocatoria publicada por el club en sus redes sociales se observan varias novedades con respecto al listado del partido anterior frente a Águilas Doradas (1-0), disputado el pasado miércoles 11 de febrero. El director técnico Fabián Bustos citó a 20 jugadores del plantel profesional masculino para este compromiso.

Entre las principales novedades se destacan las ausencias de Dewar Victoria y Carlos Darwin Quintero. Victoria no tuvo minutos en el encuentro anterior, ya que el jugador fue enviado a tribuna junto con Edgar Elizalde, debido al exceso de futbolistas convocados por el entrenador argentino.

Por su parte, Carlos Darwin Quintero será la principal baja para el compromiso de la fecha 7, debido a una lesión sufrida en el partido frente a Águilas Doradas. El club informó mediante un comunicado oficial: “Millonarios FC informa que el jugador Darwin Quintero, durante el partido contra Águilas, sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. La lesión se confirmó tras exámenes diagnósticos. El jugador ya se encuentra en proceso de rehabilitación. Incapacidad según evolución”.

Estadísticas de Carlos Darwin Quintero en 5 partidos jugados

Goles: 0

Asistencias: 0

Ocasiones creadas: 9

Precisión en sus pases: 60%

Duelos ganados: 51%

Pérdidas de balón en promedio / partido: 16%

Lista de convocados de Millonarios