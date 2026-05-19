Así quedó Egan Bernal en la general del Giro de Italia, tras la contrarreloj de la etapa 10

Egan Bernal en la etapa contrarreloj del Giro de Italia / Getty Images / Tim de Waele

Se disputó la única etapa contrarreloj del Giro de Italia 2026, la cual contró con un trazado de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa. Esta, fue ganada por el rey del reloj, el italiano Filippo Ganna, quien logró un tiempazo con casi dos minutos de diferencia respecto al que ocupó el segundo puesto, Thymen Arensman.

Reviva acá los mejores momentos de la etapa 10 del Giro de Italia

Ganna volvió a demostrar que es de los mejores del mundo cuando de contrarreloj se trata, logrando recorrer los 42 kilómetros en 45 minutos y 53 segundos. Arensman lo hizo en 47 minutos y 47 segundos, para un diferencial de 1 minutos y 59 segundos.

Así terminó la etapa 10 del Giro de Italia

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1. Filippo Ganna Ineos 45′53″ 2. Rémi Cavagna Groupama-FDJ +1′54″ 3. Rémi Cavagna Groupama-FDJ +1′59″ 23. Egan Bernal Ineos +3′47″ 117. Einer Rubio Movistar Team +7′36″

Así quedó la clasificación general, tras etapa 10

Egan Bernal quedó en el puesto 22 en la etapa, tras lograr un tiempo de 49 minutos y 40 segundos. El zipaquireño hizo una destacada crono, que le permitió quedar en el puesto 23 de la fracción, ocupando la casilla 13 de la general a 5 minutos y 39 de Euálio, recuperando tiempo.

Por su parte, Einer Rubio obtuvo un tiempo de 52 minutos y 29 segundos, a una diferencia de más de 7 minutos respecto al ganador, Filippo Ganna. En la general, el pedalista del Movistar quedó en la casilla

En cuanto a los primeros puestos de la general, el portugués Afonso Eulálio mantuvo el liderato, pero Jonas Vingegaard ya le recortó diferencia y quedó a 27 segundos. Thymen Arensman, con su gran contrarreloj, quedó a casi 2 minutos.