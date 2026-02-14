El sorpresivo delantero extranjero que llegaría al América

América de Cali continúa en la búsqueda de un nuevo delantero / Colprensa.

América de Cali continúa en la búsqueda de un delantero extranjero para cerrar finalmente su mercado de pases. El equipo vallecaucano estaría muy cerca de cerrar el fichaje de un jugador que actualmente milita en el fútbol mexicano.

Según informó la periodista Nany Flórez, el club se encuentra en negociaciones con el delantero argentino Gustavo del Prete, de 29 años, quien actualmente milita en Atlas y estaría en condiciones para dejar el equipo.

Pero eso no es todo, Del Prete también habría sido pretendido por Atlético Nacional, según adelantó la misma Nany. El atacante se encuentra en el fútbol mexicano desde el año 2022.

Trayectoria de Del Prete

En el presente año, Gustavo Del Prete ha disputado un partido con Atlas. En el pasado campeonato jugó 9 partidos, aportó dos goles y dio una asistencia.

El delantero argentino de 29 años tiene una ardua experiencia internacional, debutando en el Club Cipolletti de su país, pasando por Montevideo City Torque, de Uruguay; Estudiantes, de Argentina; Pumas, Mazatlán y Atlas, de México.

El equipo vallecaucano recientemente anunció la salida del argentino Rodrigo Holgado, jugador que quedó habilitado, luego de su sanción de parte de la FIFA, por una supuesta irregularidad con sus papeles para jugar con la selección de Malasia.

David González también había perdido al peruano Luis Ramos para el presente campeonato; en contraste, el ecuatoriano Daniel Valencia se sumó al plantel, delantero que llega con una gran actualidad tras su paso por el Manta de su país.