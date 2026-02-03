América de Cali anuncia a su nuevo delantero: ¿Quién es y qué trayectoria tiene?

“Tiene que ser ya o ya, no podemos seguir dejando escapar puntos por no tener el plantel completo”, fueron las palabras de David González, técnico del América, luego del partido contra Once Caldas en Manizales que terminó en empate y en el que pudieron haberse quedado con la victoria, pero hubo fallos en la definición que impidieron el triunfo.

Pues bien, antes del próximo juego del conjunto Escarlata, que será ante Nacional, fue anunciado el nuevo delantero. Se trata de Daniel Valencia, hombre que venía sonando desde hace algunos días y quien superó con éxito los exámenes médicos para luego estampar su firma como refuerzo del club vallecaucano.

Valencia se suma al venezolano Darwin Machís, Carlos Sierra, el arquero brasileño Jean Fernandes, Marlon Torres, Yeison Guzmán y Dany Rosero como las incorporaciones del equipo para este 2026.

👹 ¡𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹 𝗩𝗮𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘆𝗮 𝗲𝘀 𝗘𝘀𝗰𝗮𝗿𝗹𝗮𝘁𝗮! El atacante ecuatoriano se suma al América para potenciar nuestro frente de ataque. ⚽ pic.twitter.com/ICVgSoMzmL — América de Cali (@AmericadeCali) February 3, 2026

¿Quién es Daniel Valencia, el nuevo delantero del América?

Oriundo de Esmeraldas, Ecuador, Valencia tiene 29 años. Tuvo sus primeros pasos por equipos como CD Everst de este mismo país, Club Águilas, Santa Rita, América, Orense, Universidad Católica, Macará y recientemente Manta.

Justamente en este último equipo es donde ha tenido mejor rendimiento. En el último año marcó 21 goles en 36 partidos, además de aportar 2 asistencias. Sus buenos números, además de sus características, llamaron la atención del América, que se decidió para sumarlo al plantel.

Los Diablos Rojos compraron el 60% de sus derechos por un precio cercano a los 400 mil dólares y firmó un contrato hasta diciembre de 2028.

Valencia se puso a disposición del entrenador González y podría tener su debut en el juego ante Nacional el miércoles 4 de febrero.

¿Qué pasará con Rodrigo Holgado?

El delantero argentino, quien fue suspendido por la FIFA debido a una presunta falsificación de documentos para poder representar a la Selección de Malasia, y que recientemente el TAS falló a su favor en la apelación, tiene en duda su continuidad con el club. Si bien tiene contrato vigente, se especuló con que el jugador dudó de regresar a la institución y que incluso estaba negociando con otro equipo.

Sin embargo, Holgado regresó a la sede en Cascajal y se reencontró con sus compañeros y el cuerpo técnico este lunes 2 de febrero. Se espera que este martes se dé una rueda de prensa por parte del club en la cual se clarifique la situación de Holgado, quien de seguir en el equipo engrosaría la plantilla y sería uno de los tres delanteros con características de ‘9′, ante la llegada de Daniel Valencia y con la presencia del joven Yojan ‘Papula’ Garcés.