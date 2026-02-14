Córdoba: una semana dentro de la tragedia que cambió la vida de miles de familias

Durante una semana, la emergencia ocupó titulares y dejó al descubierto una secuencia de historias marcadas por la pérdida, la incertidumbre y la necesidad de empezar de nuevo. En Montería y en varias zonas rurales de Córdoba, las inundaciones no solo afectaron viviendas y vías: alteraron la vida cotidiana de miles de familias que hoy intentan reconstruirse en medio del barro y las dificultades.

El equipo de Caracol Radio recorrió durante estos días barrios urbanos y veredas donde la emergencia golpeó con mayor fuerza. En la capital cordobesa, el panorama se repitió sector tras sector: casas abiertas para ventilar lo que quedó tras la inundación, colchones extendidos en las calles, electrodomésticos dañados y familias limpiando sin saber cuánto podrán recuperar. “El agua llegó arriba hay cosas que se perdieron pero se alcanzó a recuperar la cama", dijo don Saúl.

La creciente del río Sinú dejó una marca visible en viviendas y pertenencias, pero también en la estabilidad de quienes lo perdieron casi todo. Por eso envían un mensaje: “tenemos muchos niños que necesitan refrigerio y comida fresca”.

En la zona rural, el impacto fue aún más profundo. Comunidades incomunicadas durante horas, caminos convertidos en barro y familias dependiendo de la ayuda externa para . “Tenemos un ganado que se nos ahoga, no tenemos camiones, tenemos gallinas, cerdos y perros”.

Allí se observaron jornadas comunitarias para contener el agua y proteger lo que quedaba, así como el trabajo constante de voluntarios y organismos de socorro que llegaron desde distintas regiones del país para apoyar evacuaciones, traslado de ayudas y acompañamiento a los damnificados.

Le puede interesar: “No tenemos cómo transportarlos”: comunidades en San Pelayo claman ayuda para evacuar a sus animale

”Estamos agotados, esto ha sido muy duro, nunca antes se había visto algo de esta magnitud. No tenemos nada, quedamos en la calle, nos toca empezar de cero. Yo tenía maíz, algodón y yuca”.

La emergencia también alcanzó al sistema educativo. Cientos de sedes resultaron afectadas y miles de estudiantes quedaron sin clases presenciales. En varios sectores, padres y madres improvisaron espacios para que los niños continuaran con sus tareas, intentando mantener cierta normalidad en medio de la crisis. Escenas cotidianas que reflejan la dimensión social de una tragedia que va más allá de los daños materiales.

Lo más grave es que los ladrones aprovechan para llevarse algunas cosas: “cogieron a unos muchachos que estaban forzando unas puertas ahí en la calle 25”.

Con el paso de los días comenzaron a llegar ayudas humanitarias: mercados, colchonetas y kits básicos distribuidos en distintos municipios. Sin embargo, en el terreno la percepción de muchas familias es clara: las pérdidas superan cualquier asistencia inmediata. Varias comunidades ya plantean la necesidad de reubicaciones definitivas para evitar que la historia se repita en cada temporada de lluvias.

Lea más: En medio de inundaciones en Córdoba, una madre y su hijo hacen tareas frente a su casa

Durante los recorridos también surgieron denuncias de robos en viviendas evacuadas, lo que obligó a vecinos a organizarse para vigilar lo poco que quedó. Mientras algunos intentaban reconstruir sus hogares, otros debían protegerlos en medio del caos que deja la emergencia.

Tras siete días de recorridos, testimonios y acompañamiento a las comunidades, la situación en Córdoba sigue siendo compleja. Aunque en algunos sectores el agua comenzó a descender, miles de familias continúan enfrentando las consecuencias de una inundación que transformó su vida cotidiana y dejó al departamento en un proceso de recuperación que apenas comienza.

El cubrimiento realizado en Montería y zonas rurales permitió mostrar desde el terreno la dimensión real de la emergencia y el impacto directo en la población. Historias de pérdida, incertidumbre y reconstrucción que continúan desarrollándose mientras Córdoba intenta retomar su ritmo en medio de una de las temporadas invernales más difíciles de los últimos años.

Así fue el rescate de tres perros en zona rural de Córdoba