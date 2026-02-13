En medio de inundaciones en Córdoba, una madre y su hijo hacen tareas frente a su casa

Entre ellas, la de una madre y su hijo que hoy hacen las tareas escolares en una mesa improvisada frente a su casa, mientras el colegio permanece cerrado por el desbordamiento del río.

Lea también: Gobernador Zuleta alerta que desalojo de centro de Unicórdoba amenaza ayuda para damnificados

“Haciendo las tareas con el hijo. Sí, señor. ¿Se ha podido ir a clases? En estas dos semanas que han pasado, no”, cuenta la mujer, mientras acompaña a su hijo en medio de la emergencia.

El colegio del menor está ubicado cerca al río y quedó sin acceso por el agua.

“Por lo que el colegio queda ahí muy cerca del río y como se estaba sobrepasando el agua… en la parte de adelante no tenía acceso para entrar al colegio”, relata.

La situación no es aislada.

Más de 350 sedes educativas están afectadas por las inundaciones en Córdoba y más de 60 mil estudiantes no han podido regresar a clases.

Una de esas instituciones es la sede Eugenio Sánchez Cárdenas, que permanece cerrada con candado por la emergencia.

En esta comunidad rural de Lorica, además de la educación, la preocupación es por la subsistencia.

“Pues apoyo más que todo, pero gracias a Dios lo hemos estado teniendo y no nos han abandonado ni nada… pero sí, apoyo todavía lo necesitamos”, afirma la madre.

En la zona hay cerca de 400 viviendas afectadas y alrededor de mil familias damnificadas, muchas de ellas dedicadas al trabajo en areneras que hoy está paralizado por las inundaciones, lo que dificulta el acceso a alimentos y recursos básicos.

Mientras bomberos, Defensa Civil y voluntarios trabajan junto a la comunidad para levantar muros de contención con costales y frenar el avance del agua, escenas como la de esta madre y su hijo haciendo tareas frente a su casa reflejan la realidad de cientos de familias que, incluso en medio de la emergencia, intentan que la educación no se detenga.