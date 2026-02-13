Usuarios de EMSSANAR se quedan sin servicios en hospital de Buga

Miles de usuarios afiliados a EMSSANAR EPS en Guadalajara de Buga quedarán sin acceso a varios servicios de salud en la Fundación San José de Buga, luego de que la institución anunciara la suspensión temporal de la atención a partir del 15 de febrero.

De acuerdo con el centro médico, la decisión responde a una crisis financiera generada por el incumplimiento de compromisos contractuales por parte de la entidad promotora de salud.

La medida impacta a más de 32.000 usuarios en Buga y a otros 42.000 en municipios de su zona de influencia, quienes deberán acudir a su EPS para la reasignación de su red de atención.

Aunque el hospital aseguró que mantendrá el servicio de urgencias bajo las condiciones exigidas por la normatividad, la suspensión genera preocupación entre los afiliados, que enfrentan la incertidumbre de posibles retrasos en tratamientos y la reubicación de sus servicios médicos.