Unicórdoba aclara situación del Centro de Convenciones tras señalamientos de la Gobernación

Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba, y Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, enfrentados por el Centro de Convenciones.

Montería

La Universidad de Córdoba emitió un pronunciamiento oficial para aclarar la situación jurídica y operativa del Centro de Convenciones, desmintiendo las afirmaciones realizadas por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.

A través de un comunicado, la institución educativa calificó como falsas las versiones que sugieren el inicio de un proceso de desalojo contra las ayudas humanitarias destinadas a los damnificados por las inundaciones. Según el ente universitario, no existe ninguna acción orientada a interrumpir el acopio de suministros o afectar las labores de las organizaciones no gubernamentales que operan en dicho recinto.

Contexto del comodato y la emergencia

La controversia surgió tras una publicación del mandatario departamental en la red social X, donde indicaba que el rector de la universidad, Jairo Torres Oviedo, solicitó trámites para desalojar el lugar donde se gestionan ayudas humanitarias. No obstante, la universidad aclaró que, en su calidad de propietaria del inmueble, comunicó formalmente a la Gobernación de Córdoba la decisión de no renovar el contrato de comodato el pasado 2 de febrero de 2026.

Es fundamental resaltar que esta notificación se realizó en una fecha anterior a la emergencia climática actual y obedeció exclusivamente a necesidades institucionales de recuperar espacios físicos para sus actividades misionales.

“La falta de aulas y oficinas obliga a la institución a disponer de sus activos para el desarrollo académico. Por lo tanto, la decisión administrativa no guarda relación con la contingencia ambiental que enfrenta el departamento”, dice el comunicado.

La universidad reiteró que ha actuado con responsabilidad social y que en ningún momento se pondrá en riesgo la continuidad del acopio de ayudas ni las acciones solidarias. La prioridad institucional sigue siendo el bienestar de las familias afectadas, garantizando que los recursos de apoyo permanezcan seguros mientras se supera la crisis que golpea al departamento.

Institucionalidad y canales de comunicación

El comunicado también enfatiza que el gobernador Erasmo Zuleta forma parte del Consejo Superior Universitario, el máximo órgano de dirección de la institución. En este sentido, la universidad manifestó que existen canales institucionales formales para la discusión de asuntos estratégicos y contractuales.

“Resulta extraño para las autoridades académicas el uso de redes sociales para difundir información que no corresponde a la realidad, especialmente cuando el mandatario tiene asiento en los espacios de deliberación donde se tratan estos temas con rigor y respeto institucional”, se lee en el documento.

Finalmente, la Universidad de Córdoba hizo un llamado a la responsabilidad en la información y al manejo ético de la comunicación pública. Además, la institución invitó al gobernador Zuleta a respaldar el Plan de acompañamiento a los afectados, diseñado por investigadores universitarios y radicado formalmente el 9 de febrero de 2026.