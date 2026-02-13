Gobernador Zuleta alerta que desalojo de centro de Unicórdoba amenaza ayuda para damnificados

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, hizo un llamado urgente al rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Miguel Torres Oviedo, para que reconsidere la solicitud de iniciar trámites para desalojar el Centro de Convenciones. Este espacio, según la denuncia del mandatario regional, se ha consolidado como el “corazón logístico de la emergencia” que actualmente afecta a la región, dejando a cientos de miles de damnificados.

Según el comunicado publicado por el gobernador, el rector Torres comunicó la decisión de no prorrogar el Contrato de Comodato No. 001-2020. Este contrato, cuyo objeto es el préstamo de uso de las instalaciones del Centro de Convenciones de la Universidad de Córdoba a favor del Departamento, finalizará el próximo 7 de abril de 2026. La decisión de la Alma Máter se fundamenta en la necesidad de disponer plenamente de su infraestructura para fines académicos, de apoyo y de extensión

La preocupación principal del mandatario regional radica en que el Centro de Convenciones alberga actualmente “más de 100 toneladas de ayuda humanitaria, junto a ONGs y equipos de apoyo” dedicados a la gestión de la crisis en el departamento. El gobernador Zuleta enfatizó que su traslado en este momento crítico “significaría retrasar la llegada de ayudas a quienes lo perdieron todo”.

En su comunicado, el gobernador apeló directamente al rector expresando: “Señor Rector, con todo respeto, apelamos a su humanidad, a su sentido de pertenencia y a su solidaridad para que esta decisión sea reconsiderada”. Subrayó la importancia de la unidad y la colaboración en estos momentos difíciles, afirmando que “Córdoba nos necesita a todos, y la universidad que tanto queremos también es Córdoba”.

El mensaje del gobernador concluye con una clara petición para priorizar la atención a la emergencia sobre los procedimientos administrativos: “Por favor, no es momento de trámites administrativos. Es momento de salvar y reconstruir vidas”, declaró Zuleta, añadiendo una nota de esperanza y fe: “De la mano de Dios, ¡juntos saldremos adelante!”.

Decisión del rector de la Universidad de Córdoba

Con el objetivo de asegurar una transición ordenada, técnica y transparente, que permita revisar el estado físico del inmueble, el inventario de bienes muebles y las mejoras realizadas durante la vigencia del contrato, la Universidad ha extendido una invitación al Gobernador para que delegue a los funcionarios competentes. Estos funcionarios, que podrían incluir representantes de la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Gestión Administrativa y/o la Supervisión del Contrato, deberán asistir a una reunión de preparación y logística de entrega.

Dicho encuentro ha sido programado para el 10 de marzo de 2026, a las 8:00 a.m., y tendrá lugar en la Dirección de Planeación y Desarrollo, ubicada en el Edificio Administrativo de la Universidad de Córdoba, en su Sede Principal.

La comunicación fue firmada por Jairo Miguel Torres Oviedo, Rector de la Universidad de Córdoba, y cuenta con la participación de Mónica Patricia Gonzales Osoro, de la Oficina Asesora Jurídica, y Elkin José Bechara Velásquez, de la Dirección de Planeación y Desarrollo.

La situación pone de manifiesto la tensión entre la necesidad de mantener un centro vital para la distribución de ayuda y las posibles razones detrás de la solicitud de desalojo por parte de la Universidad de Córdoba. La comunidad y los damnificados esperan una pronta resolución que garantice la continuidad de la asistencia humanitaria en un momento de extrema necesidad