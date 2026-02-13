Una mujer fue asesinada por el frente 36 en Anorí; la acusaron de dar información a las autoridades

Anorí- Antioquia

Cerca de la medianoche del jueves fue asesinada una mujer en zona urbana del municipio de Anorí , en el nordeste de Antioquia. Al parecer, el grupo que habría cometido el crimen serían integrantes del frente 36 de las disidencias de alias “Calarcá”.

El reporte del caso indica que la mujer identificada como Ladys Elena Posada Morales, de 33 años, fue sacada de su casa por hombres armados en el barrio Los Ángeles y procedieron a asesinarla.

Este caso es materia de investigación por parte de las autoridades para esclarecerlo.

Hipótesis del homicidio

Caracol Radio ha conocido de diferentes fuentes consultadas que dentro del frente 36 la mujer era señalada de supuestamente suministrar información a la fuerza pública y esa sería la razón por la que fue asesinada, la cual habría ocasionado la muerte de guerrilleros. Golpes asestados por las autoridades. Este medio de comunicación también recibió información, la cual relaciona la supuesta información entregada que habría terminado con el abatimiento de alias “Guillermino“, quien murió en un operativo de la Policía Nacional en el municipio de Campamento el pasado mes de septiembre de 2025. Sin embargo, también, supuestamente, estaría relacionada c on la muerte de alias “Venezuela” operativo realizado por integrantes del ejército y la policía en Anorí. Esta persona estaba señalada de participar en el homicidio de los 13 policías en el mes de agosto de 2025.

Las fuentes aseguran que supuestamente la mujer asesinada también le brindaría información al mismo frente 36 y es lo que se estaría manejando dentro de las autoridades oficiales.

Sepelio de alias Venezuela

Caracol Radio también conoció que este viernes se llevó a cabo el sepelio de alias “Venezuela”. Este cadáver fue trasladado en una caravana hacia la vereda de La Plancha de Anorí, donde fue sepultado. Aunque hubo exposición de banderas del grupo guerrillero, no se reportó ninguna novedad sobre este hecho.