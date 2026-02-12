Jugadores de Millonarios se refirieron al estado de la cancha de El Campín: “La mejoría se notó”

Luego de que la Dimayor le prohibiera a Millonarios, Santa Fe e Internacional de Bogotá disputar sus partidos programados para la semana pasada en el estadio El Campín, Sencia, concesionario a cargo de la administración del estadio, adelantó un plan de trabajo para poder recuperar el terreno lo más pronto posible.

El estado del césped tras los últimos compromisos, especialmente en el encuentro entre Millonarios y Medellín, generó gran preocupación y fuertes críticas, tanto de los aficionados como de los mismos equipos.

El escenario deportivo volvió a estar disponible este miércoles, albergando el duelo entre Millonarios y Águilas Doradas por la sexta fecha del fútbol colombiano. Los azules se terminaron imponiendo 1-0, con una anotación de penalti de Falcao García.

¿Qué dijeron los jugadores sobre la cancha?

Al final del partido, algunos jugadores de Millonarios se refirieron al estado de la cancha de El Campín, coincidiendo en que su condición ha mejorado; no obstante, confían en que esta siga evolucionando positivamente.

Jorge Arias destacó la mejoría del césped: “Sí, la verdad hay que ser sinceros, anteriormente se decía que era un desastre, ha mejorado. Todavía le falta, pero la verdad, la mejoría se sintió y se notó mucho hoy”.

Mateo García, por su parte, mencionó: “Sí estuvo muy maltratada en el juego contra Medellín, yo no pude estar, no tuve la oportunidad de presenciar el terreno juego, luego sacaron unas imágenes donde se veía muy mal el estado de la cancha. Ya hoy, por lo menos te permite jugar, uno está acostumbrado a que El Campín esté en otras condiciones, pero yo creo que no fue algo influyente dentro del juego”.

Por su parte, Falcao aseguró que espera que la cancha continúe mejorando de cara al partido del sábado con Llaneros: “Jugar de local, con nuestra gente que siempre está ahí apoyándonos, necesitamos que el sábado llenen El Campín nuevamente. Ojalá que el campo también se recupere y eso nos permita realizar el juego que estamos acostumbrados.