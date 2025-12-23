Nacional Vs. Millonarios: Definido día y hora para el clásico de Copa Sudamericana

Nacional Vs. Millonarios es el juego más atractivo de toda la primera fase de la Copa Sudamericana, el clásico del fútbol colombiano representa una rivalidad histórica entre los dos equipos más laureados del país, siendo el único clásico que se presenta en esta instancia.

Por reglamento y en el nuevo formato de la Conmebol, las series de esta fase se disputarán a partido único, con una sede definida por sorteo. El enfrentamiento entre verdes y azules se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña.

¿Cuándo se jugará el partido?

El juego Nacional Vs. Millonarios se disputará el próximo miércoles 4 de marzo a partir de las 7:30PM, el enfrentamiento contará con la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, además de poderse seguir su minuto a minuto a través de la página web de Caracol Deportes.

El otro duelo entre colombianos

El otro enfrentamiento de colombianos de esta fase lo disputarán América y Atlético Bucaramanga, dicho duelo será en el estadio Pascual Guerrero de Cali, el próximo jueves 5 de marzo a las 7:30PM.

La primera fase de la Copa Sudamericana se llevará a cabo entre el martes 3 de marzo y el viernes 5 del mismo mes. Así se disputarán todos los juegos: