Fabra explica el polémico video cantando ‘El Pregón Verde’: “No soy de Medellín ni de Nacional”

¿Polémica aclarada? En la mañana de este viernes 13 de febrero fue llevada a cabo la presentación de Frank Fabra como nuevo jugador del Independiente Medellín. El experimentado defensor llega en condición de agente libre, luego de haberle puesto fin a su etapa como jugador de Boca Juniors.

Fabra, de 34 años, se mostró feliz por regresar al DIM tras más de una década, recordando que allí jugó en el segundo semestre del 2015. Ahora bien, en la conferencia de prensa le preguntaron al lateral por la polémica suscitada en redes sociales por cuenta del video en el que se lo ve cantando ‘El pregón verde’, canción identificada con Atlético Nacional.

Frank Fabra explica el polémico video cantando ‘El Pregón Verde’

En primera instancia, el jugador antioqueño explicó que dicho video fue grabado en el pasado mes de diciembre, cuando no había sido vinculado con el Medellín y mientras departía en una reunión informal con amigos.

“Eso fue en diciembre en una reunión que hace un amigo y voy todos los años. Fue un contexto muy distinto a lo que es el fútbol en sí. Fue un momento distendido con amigos, en el que no estaba pendiente del fútbol”, expresó.

Le puede interesar: Medellín ratifica a Alejandro Restrepo como su director técnico, a pesar de crisis de resultados

Y aclaró que aunque sus familiares sí son aficionados del Poderoso, él no tiene fanatismo por alguno de los equipos paisas: “Mis dos hermanos son hinchas del Medellín, yo no lo soy, pero tampoco soy hincha del otro equipo (Nacional). Solo fue un momento que pasó, estaba con mis amistades y queda ahí. No tiene nada que ver con el fútbol, son momentos que pasan, pero también acepto la responsabilidad y respeto lo que pueda decir todo el mundo. Estoy en el lugar en el que quiero estar”.

Finalmente, reveló que un principio no tenía pensado regresar al Medellín, lo único que tenía claro era que “no quería jugar en otro equipo en Argentina que no fuera Boca Juniors”. Ahí fue cuando llegó el llamado de Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM, para que se entrenara y a la postre “me convenció” de firmar.