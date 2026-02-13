Personería de Medellín formuló pliego de cargos contra exfuncionarios de Sapiencia

Medellín

La Personería de Medellín formuló pliego de cargos contra dos exfuncionarios de la Agencia para la Educación Postsecundaria de Medellín, Sapiencia, por presuntas irregularidades en el año 2022, durante el Proceso de Selección Abreviada.

¿Contra quién se ejecuta esta decisión?

Los cargos se formularon contra Carlos Alberto Chaparro Sánchez, quien era el Director General en ese momento, y Cristian David Muñoz Velásco, quien era el jefe de la Oficina Jurídica para el momento de los hechos.

¿Qué hallazgos hubo?

En su proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, detectaron presuntas irregularidades por “vulneración de los principios de planeación, responsabilidad y transparencia que regulan la contratación estatal, en la subasta inversa SASI 004 de 2022”.

Esta subasta tenía como propósito adquirir equipos tecnológicos o computadores para el fortalecimiento de la transformación educativa y digital, administrativos y complementarios de Medellín.

Yenny Teresita Serna, personera delegada, indicó que en los análisis se evidenciaron “deficiencias en los estudios de mercado, precios inflados, cotizaciones de empresas sin idoneidad, falta de claridad en la cantidad y tipo de equipos, cierre anticipado de la subasta y una adjudicación que no respondió a las necesidades técnicas, lo que habría afectado la transparencia y legalidad del contrato”, explicó la Personería Distrital.

¿Por qué hubo presuntas irregularidades?

Sobre el proceso contractual, esta agencia del Ministerio Público indicó que presuntamente se adelantó en ausencia de fundamentos técnicos y jurídicos rigurosos, lo que quiere decir que no hubo una planeación requerida, por no contar con claridad sobre la necesidad real de contratar.

Indicó la Personería que “no se establecieron especificaciones concretas y determinadas, precios unitarios comparables y cantidades fijas, vulnerando así reglas técnicas previamente establecidas por la propia entidad, contrariando el ordenamiento jurídico contractual”.

Para la entidad, esta presunta falta fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima.

¿Qué sigue en el proceso?

“El proceso disciplinario será remitido al área de Decisión Disciplinaria, con el fin de que se surta todo el trámite de juzgamiento respetando el debido proceso”, indicó la Personería Distrital de Medellín.

¿Qué es sapiencia?

Cabe recordar que Sapiencia es la Agencia de Educación Postsecundaria de la Alcaldía de Medellín, que opera como entidad pública y busca facilitar el acceso, permanencia y graduación en la educación superior para habitantes de Medellín.

Sus estrategias están enfocadas para los estudiantes de bajos recursos, ofreciendo créditos condonables, becas, “Matrícula Cero”, formación bilingüe y programas de tecnología, buscando mejorar la empleabilidad y la competitividad de la ciudad.