Medellín y Tolima ya conocen su ruta en Libertadores: rivales, fechas y localías en la Fase 2

La Copa Conmebol Libertadores 2026 entra en su tramo más exigente de las fases previas. Tras una primera ronda cargada de emociones, definiciones por penales y eliminaciones sorpresivas, ya quedaron confirmados los cruces de la Fase 2, instancia en la que participarán Independiente Medellín y Deportes Tolima en busca de acercarse a la fase de grupos.

El certamen, que cada año reduce el margen de error en esta etapa, tendrá series de ida y vuelta entre el 17 y el 26 de febrero, con equipos que deberán adaptarse a diferentes escenarios, climas y presiones propias de la competencia continental.

DIM vs Liverpool: primer reto internacional en el Atanasio

Independiente Medellín, el “Poderoso”, tendrá un duelo de alto calibre ante Liverpool de Uruguay, un rival que llega con credenciales importantes tras haber sido campeón del Torneo Apertura 2025 en su país.

La serie se jugará a dos partidos y se definirá en Medellín. El encuentro de vuelta ya tiene fecha confirmada:

Vuelta: martes 24 de febrero

Independiente Medellín vs Liverpool

Estadio Atanasio Girardot (Medellín)

El equipo antioqueño buscará llegar con ventaja desde la ida para aprovechar la localía en el segundo duelo y seguir con vida en el camino hacia la fase de grupos.

Tolima vs Deportivo Táchira: serie con cierre en Ibagué

En el caso del Deportes Tolima, la ruta también quedó definida. El equipo dirigido por Lucas González enfrentará a Deportivo Táchira, conjunto venezolano que avanzó en la fase anterior tras superar a The Strongest en una serie que terminó igualada y se resolvió desde el punto penal.

Tolima definirá la clasificación en casa, con un duelo de vuelta programado para el cierre de la fase:

Vuelta: jueves 26 de febrero

Deportes Tolima vs Deportivo Táchira

Estadio Manuel Murillo Toro (Ibagué)

Fechas generales: cuándo se juegan las llaves

La Conmebol estableció un calendario compacto para esta ronda:

• Partidos de ida: entre el 17 y el 19 de febrero

• Partidos de vuelta: entre el 24 y el 26 de febrero

En esa segunda semana se conocerán los equipos que avanzarán a la Fase 3, el último obstáculo antes de entrar oficialmente a la fase de grupos.

Lo que viene si avanzan: posibles rivales en Fase 3

Además de los cruces de esta etapa, también quedó trazado el camino para la siguiente ronda:

• Si Tolima supera a Táchira, jugará la Fase 3 ante el ganador del cruce entre Bahía (Brasil) y O’Higgins (Chile).

• Si Medellín elimina a Liverpool, se medirá en Fase 3 con el vencedor de la serie entre Guaraní y el ganador del duelo que involucra a Juventud.

Una Libertadores sin margen de error

Las fases previas de la Libertadores suelen ser un terreno traicionero: no hay espacio para especular y cada detalle puede marcar la diferencia. La Fase 1 ya dejó señales claras con definiciones por penales y eliminaciones inesperadas, y ahora el torneo entra en una instancia decisiva donde cada club sueña con meterse a la fase de grupos y pelear por la “Gloria Eterna”.

Medellín y Tolima ya tienen rivales, fechas y estadios confirmados. Ahora, el desafío será responder en la cancha y mantener a Colombia con dos representantes vivos en la carrera continental.