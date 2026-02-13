Alfredo Arias reveló su emotiva charla con Hernán Darío Herrera en la previa de Once Cadas vs Junior / Getty Images

Uno de los partidazos de la sexta jornada de la Liga Colombiana 2026-I lo protagonizaron Once Caldas y Junior de Barranquilla en el Palogrande de Manizales. Entretenido compromiso que terminó con victoria 2-1 para el cuadro albo.

Jefry Zapata se encargó de abrir la cuenta en favor del dueño de casa a los 6 minutos, aunque a los 18′ apareció Joel Canchimbo para emparejar la historia. Y cuando más parejo parecía el enfrentamiento, llegó Michael Barrios pasada la media hora de partido para decretar el triunfo manizaleño.

Este resultado le permitió al cuadro caldense llegar a 10 unidades y meterse con esto a los cuatro primeros lugares de la tabla, mientras que Junior se mantiene con 9 puntos y continúa dentro de los ocho.

Alfredo Arias reveló su emotiva charla con Hernán Darío Herrera

Finalizado el partido en Manizales, Alfredo Arias habló en rueda de prensa sobre la charla previa que mantuvo con Hernán Darío Herrera, técnico del Once Caldas, y expuso las virtudes que tuvo el rival para llevarse los tres puntos en condición de local.

“En el saludo con ‘el Arriero’ le dije que su equipo se viene comportando bien y que ese bache era transitorio. Hubiera deseado que no salieran de ese bache hoy, pero fueron muy efectivos, tuvieron dos y lo hicieron", sentenció el estratega uruguayo.

Y complementó respecto al balance del encuentro: “Nunca dejo de mencionar al rival. Ellos venían muy urgidos por un resultado... Defendimos mal nuestro arco y no tuvimos la efectividad necesaria para hacer los goles”.

Justamente sobre esto último, Arias reconoció que la única diferencia del enfrentamiento pasó por la “efectividad”, teniendo en cuenta que “rematamos la misma cantidad de veces que ellos al arco y tuvimos la misma expectativa de gol que ellos”.

Para finalizar, comentó ser consciente de que “el resultado no nos gusta”, pero es preferible que este tipo de situaciones adversas ocurran en el comienzo del campeonato y no cuando se estén disputando instancias definitivas.

“Tuvimos errores graves que nos pusieron en desventaja, lo tenemos que corregir. Quinto partido, esto recién empieza y hay tiempo para adelante. Estamos en la fase de corregir lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Después ya no hay tiempo, ya no hay premura... Estamos en las posiciones de arriba, tenemos un partido menos y seguimos ahí”, concluyó.