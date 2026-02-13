Juanfer y Montiel, a los gritos: fuerte cruce que reflejó la noche caliente de River ante Argentinos

River Plate vivió otra noche incómoda en el Torneo Apertura 2026. En La Paternal, Argentinos Juniors se impuso 1-0 por la fecha 5 y dejó al equipo de Marcelo Gallardo sumergido en dudas, sin respuestas futbolísticas y con un cierre que terminó siendo igual de protagonista que el propio partido.

Cuando el árbitro marcó el final y los jugadores ya caminaban hacia los vestuarios, la transmisión oficial captó un fuerte cruce entre dos referentes del plantel: Gonzalo Montiel y Juan Fernando Quintero. El campeón del mundo se mostró visiblemente alterado, le reclamó algo al colombiano y, tras taparse la boca, lanzó una frase que se escuchó con claridad: “Empezá a hablar, gordo. La p… madre”.

Aunque no se alcanzó a interpretar con exactitud el motivo del reclamo, el lenguaje corporal lo dijo todo: Montiel descargó su enojo en medio del clima de frustración general. Del otro lado, Juanfer optó por responder sin entrar en la escalada, tapándose también la boca para contestar y evitando un cruce mayor, antes de que ambos se reencuentren con el resto del equipo en la mitad de la cancha.

El episodio llamó la atención no solo por el tono, sino por los protagonistas: dos repatriados por Gallardo, pilares del vestuario y nombres de peso en este River 2026. Incluso, con Franco Armani lesionado, Quintero asumió el rol de capitán y fue la cara visible de la autocrítica tras el resultado.

Ya en zona mixta, el colombiano no esquivó el golpe:

“Dimos ventaja y nos cobraron. Ese no es el nivel que mostramos las primeras tres fechas. Tenemos que hacernos cargo”, aseguró. Y fue más allá: “Ya no podemos perder más. River no está para esto”.

El partido, además, tuvo otro momento que terminó de agitar el ambiente: la lesión de Juan Portillo, quien ingresó en el segundo tiempo y, con apenas un par de minutos en cancha, sufrió una acción desafortunada en la rodilla. Llorando, debió salir, pero River ya no tenía cambios.

La tensión del cierre también se trasladó al banco. Por la expulsión de Marcelo Gallardo en el primer tiempo, Matías Biscay fue quien dio la conferencia de prensa y buscó transmitir calma: “Estamos bien. Sabemos que era un partido difícil, Argentinos juega muy bien… tenemos que mejorar y lo vamos a conseguir”.

