Herrera envía certera puya a sus críticos: “Para los que dicen que es un equipo anticuado”

Once Caldas celebró una victoria de peso en Manizales. El equipo de Hernán Darío Herrera derrotó 2-1 a Junior de Barranquilla y no solo sumó tres puntos fundamentales, sino que dejó sensaciones de crecimiento, personalidad y un mensaje directo: el Blanco Blanco quiere pelear arriba.

En rueda de prensa, el técnico y el arquero Joan Parra coincidieron en que el triunfo fue producto del trabajo de la semana, del análisis del rival y, sobre todo, de un cambio táctico que sorprendió al campeón.

“Le ganamos al campeón”: el valor de una victoria que impulsa

Herrera no escondió su satisfacción. Para el entrenador, el resultado tiene un significado especial por el rival y por el contexto: Once Caldas necesitaba ganar y lo hizo ante un equipo grande.

“Hay que felicitar al cuerpo técnico y a los jugadores. Lo que se planificó en semana se hizo muy bien. Le ganamos al campeón”, afirmó, insistiendo en que el equipo viene luchando “contra muchas cosas”, pero que este tipo de triunfos fortalecen el camino.

Además, lanzó una frase con tono de respuesta a las críticas: “Para los que dicen que es un equipo anticuado, hoy cambió para bien”.

El 4-4-2 y la apuesta ofensiva: “Sacrificamos un volante”

Uno de los puntos más llamativos fue el cambio de módulo. Herrera explicó que, para enfrentar a Junior, decidió modificar el plan y apostar por un 4-4-2 con extremos y dos delanteros, sacrificando un volante de salida.

El DT reveló que lo habló durante varios días con su cuerpo técnico y que el objetivo era claro: hacerle daño a Junior desde una estructura diferente. La idea, además, fue potenciar el momento de Jefry Zapata y acompañarlo con Dairo, en un planteamiento que le dio resultado.

“Hoy analizamos al Junior y jugamos así. Un equipo que gana y se para bien, vamos a seguir con la misma manera de jugar”, sostuvo.

Parra, arquero-líbero y primer pase: una jugada preparada

En el análisis del partido, Joan Parra fue uno de los nombres propios. No solo por sus intervenciones, sino por su influencia en salida: una pelota larga suya terminó en gol y varias acciones similares nacieron desde su lectura del juego.

El arquero explicó que no fue improvisación: “Los analistas nos mostraron que los centrales se paraban en mitad de cancha y eran relajados. Toda la semana me dijeron: ‘una de esas nos va a quedar’”.

Parra también reconoció que ha sido un trabajo colectivo, donde el movimiento de sus compañeros es clave para que su pase tenga impacto. Incluso contó que el cuerpo técnico le corrigió detalles, como no tirar tanto al pie y buscar más la zona donde se hace daño.

El elogio de Herrera: “Tiene cosas de René Higuita”

Uno de los momentos más curiosos de la rueda de prensa llegó cuando Herrera comparó el estilo de Parra con el de René Higuita, recordando experiencias pasadas con el histórico arquero colombiano.

“Él tiene muchas cosas de René… después de René, para mí sería Parra que juega así y Mier”, dijo el técnico, dejando claro que el arquero es una pieza que potencia el juego del equipo y no solo un guardameta tradicional.

Aunque el DT valoró el rendimiento, también fue directo con un punto que sigue preocupando: la defensa.

Herrera explicó que el gol de Junior llegó por un error puntual tras un saque de banda, una acción que el equipo tenía instrucción de no ejecutar de esa manera. Para el técnico, los goles recibidos han sido más por fallas individuales que por un problema colectivo, pero insistió en que es un aspecto que deben corregir.

“No podemos perdonar esos errores en Once Caldas”, recalcó.

Un equipo que se siente grande y sueña en serio

Parra cerró con un mensaje ambicioso: Once Caldas se ilusiona, se siente competitivo y quiere sostener el invicto.

“Hemos enfrentado grandes equipos… y nosotros también somos grandes”, afirmó el arquero, quien además pidió calma ante los empates recientes y recordó que en el fútbol también influye la suerte y el mérito del rival.

Con este 2-1 ante Junior, Once Caldas no solo suma puntos: suma convicción. Y con un Herrera que se anima a cambiar el libreto y un Parra que marca diferencia desde el arco, el Blanco Blanco empieza a mostrar que su campaña va en serio.