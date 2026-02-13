Incautan más de media tonelada de marihuana en la vía Panamericana entre Cauca y Nariño

Rosas, Cauca. En un operativo de control y verificación sobre la vía Panamericana, al sur del Cauca, la Policía Nacional logró la incautación de más de media tonelada de marihuana y la captura de una persona en flagrancia.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, el procedimiento se realizó sobre la vía Popayán – Mojarras, en la vereda Loma Grande, jurisdicción del municipio de Rosas, donde fue ubicado un vehículo tipo camioneta estacionado a un costado de la carretera.

Al realizar el registro, los uniformados hallaron 650 kilogramos de marihuana tipo creepy, los cuales estaban ocultos bajo la modalidad de caleta en la parte trasera del automotor y el platón.

El mayor Javier Enrique Soto, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Cauca, confirmó que “el vehículo cubría la ruta entre Popayán e Ipiales, Nariño, y todo indicaría que el destino final del cargamento sería el vecino país del Ecuador”.

El alto oficial señaló que el valor del estupefaciente incautado asciende aproximadamente a 390 millones de pesos.

La persona capturada, un hombre de 23 años, fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con el vehículo, el equipo celular y la sustancia incautada.

Las autoridades señalaron que este resultado representa un contundente golpe a las estructuras dedicadas al narcotráfico y reiteraron que continuarán los operativos para contrarrestar las redes criminales que delinquen en esta zona del suroccidente colombiano.