Liberan a contratista de la Alcaldía de Suárez, Cauca

Suárez, Cauca - Fue dejada en libertad Adriana Agredo Álvarez, contratista de la Alcaldía de Suárez, Cauca, quien permanecía secuestrada desde el pasado 23 de enero, tras ser retenida en zona rural del municipio.

La Alcaldía municipal confirmó que la joven se encuentra en buenas condiciones de salud y ya logró reencontrarse con sus seres queridos.

“Nuestra compañera y amiga Adriana Agredo Álvarez ya se encuentra nuevamente en compañía de sus seres queridos. Acompañamos a su familia en este momento y celebramos su regreso”.

El alcalde César Cerón agradeció el respaldo de las entidades que participaron en las gestiones humanitarias.

“Expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento a la Defensoría del Pueblo, a los organismos de derechos humanos, a la Cruz Roja, MAPP-OEA y a las diferentes organizaciones sociales y religiosas del municipio, cuyo acompañamiento fue fundamental durante este proceso”, puntualizó.

La administración municipal reiteró el llamado al respeto del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos, como principios esenciales para la protección de la vida y la integridad de todas las personas.

Adriana Agredo fue secuestrada en circunstancias que son materia de investigación, en la noche del 23 de enero, en zona rural de Suárez, Cauca.

Hasta el momento, no se conocen las circunstancias en las que fue liberada ni quiénes serían los responsables del secuestro.

En esta zona del departamento hay presencia de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.