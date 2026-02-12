Hurtos y ataques armados en las vías paralizan la economía en el Cauca
Los gremios del departamento exigieron aumento del pie de fuerza, inteligencia y tecnología para garantizar la movilidad segura en la región.
Popayán- Cauca
El consejo Gremial y Empresarial del Cauca denunció que la grave situación de seguridad en las vías de la región generada por hurtos y ataques armadosparalizan la economía regional.
De acuerdo con este sector, las situaciones de violencia se han transformado en cuestiones cotidianas que cobran vidas y amenazan la estabilidad económica del departamento.
Julián Torres, director ejecutivo del gremio empresarial denunció que funcionarios públicos, transportadores y trabajadores son víctimas de la delincuencia en los corredores viales.
“Es una larga de ciudadanos que han sido víctimas de asaltos y de ataques y que en muchos casos han perdido la vida”, resaltó el representante del Consejo Gremial.
De acuerdo con Torres, incluso la concesión Nuevo Cauca, que construye la doble calzada Popayán – Santander de Quilichao, ha reportado afectaciones en sus operaciones por hechos violentos.
“Con anticipación hemos advertido este deterioro de la seguridad y las consecuencias y efectos en las cadenas productivas”, dijo el directivo.
Para los gremios, sin vías seguras no habrá abastecimiento ni competitividad para el Cauca y el suroccidente del país.
Por eso, además de resaltar los esfuerzos de las autoridades policiales y militares, exigieron al gobierno nacional aumentar el pie de fuerza, inteligencia y tecnología para garantizar la movilidad segura en la región.
Richar Vidal
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...