David Alonso se visualiza siendo campeón del mundo en Moto2, de cara a la temporada 2026: esto dijo. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images) / Gold & Goose Photography

David Alonso se alista para su segunda temporada en el Moto2. El piloto colombiano confesó haber aprendido de los errores del pasado, mismos que le ocasionaron varias caídas a lo largo del 2025, y confesó que se siente listo para ganar el título mundial.

Alonso, en una entrevista difundida por el CFMoto Aspar Team, ha destacado que quiere ser uno de los favoritos en la pelea por el título y ha subrayado que afronta la temporada “con mucha ilusión, con ganas de trabajar” y, sobre todo, “con mucho amor” por lo que hace.

Insiste en que sigue teniendo “las mismas ganas de seguir aprendiendo”, aunque sea la segunda temporada, pues “todavía” puede “aprender muchísimo”.

David Alonso busca corregir los errores del año pasado en Moto2

“Este invierno hemos podido analizar todo, para ponerlo en su sitio e intentar ser un David más maduro, más frío en ciertos momentos y más completo”, explico el piloto de 19 años.

“Año a año vas madurando y también tratas de ser más completo. En Moto2 la manera de afrontarlas es diferente a Moto3. A veces hay que tener un poco más de paciencia y de constancia. De eso se trata, de ir adaptándote de forma progresiva a la categoría en la que estás”, continúa Alonso, quien reconoce que el año pasado le vino muy bien para su carrera deportiva”.

Asimismo, ha explicado que “fue una temporada de altibajos”, uno de esos años “en los que había ciertos momentos en los que quizás” no sacó su “mejor versión”, “o había cosas que se podían mejorar”. “Pero sirvió para conocerme más a mí mismo y para tener más claro hacia dónde quiero ir en el futuro”, agregó.

David Alonso se visualiza siendo campeón del mundo en Moto2

David Alonso ha resaltado de su aprendizaje en la nueva categoría durante 2025 que “el mayor fue que todo requiere un tiempo, que nada es inmediato y que no hay que forzar las cosas, van viniendo naturalmente”.

“De las dificultades y derrotas aprendes más que de las victorias. En carreras donde quizá faltó esa paciencia y acabas por los suelos, son esas carreras que en el momento duelen, pero luego se te quedan grabadas y hacen que no cometas el mismo error dos veces”, ha reconocido el campeón del mundo de Moto3 en 2024.

“Mi principal objetivo es continuar con el trabajo que he estado haciendo este invierno: volver a tener ese niño dentro, al que le gustaban las motos y que disfruta con lo que hace. Quiero disfrutar de cada momento, tener regularidad, ir de menos a más para poder pelear por nuestro sueño de lograr el campeonato”, concluyó.

