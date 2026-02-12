Luis Javier Suárez sigue recibiendo reconocimientos en Portugal: Elegido el mejor jugador de enero

Luis Javier Suárez sigue consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol portugués. Este jueves, el delantero colombiano del Sporting de Lisboa fue elegido Jugador del Mes de enero en la Liga de Portugal, premio que llega respaldado por su impacto directo en el rendimiento del equipo y por los números que firmó durante el mes.

Suárez tuvo un enero determinante: marcó tres goles y aportó una asistencia, siendo protagonista en varios partidos clave en la Liga local.

Su primera anotación llegó el 2 de enero, cuando marcó en el empate 1-1 frente al Vicente Gil. Posteriormente, el 16 de enero, registró su única asistencia del mes en la victoria 3-0 ante el Casa Pia AC. El momento más destacado fue el 24 de enero, día en el que firmó un doblete en el triunfo 2-1 contra el Arouca, confirmando su racha goleadora.

Su racha goleadora se ha extendido al presente mes: el 1 de febrero volvió a aparecer en el marcador con el gol de la victoria en el 2-1 frente al CD Nacional, resultado que mantuvo al Sporting en la pelea por los primeros puestos, y el último duelo fue frente al líder de la liga el Porto, donde al último minuto después de un rebote del penal marco el empate y aseguró la lucha por el liderato.

El colombiano llegó al club portugués proveniente del Almería, equipo en el que fue goleador de la Segunda División de España, y su fichaje representó una fuerte inversión: el Sporting pagó 25.7 millones de dólares, cifra que podría subir hasta 31.8 millones si se cumplen ciertas metas pactadas en el contrato.

En lo estadístico, Suárez está viviendo una temporada de élite: ha disputado 21 partidos, en los que registra 19 goles y 4 asistencias. Gracias a su gran rendimiento, alcanzó al máximo artillero de la Liga, el griego Vangelis Pavlidis, y ambos comparten la cima de goleadores con 19 tantos.

Además, el colombiano también igualó a Pavlidis en el apartado de influencia ofensiva: Suárez ha participado en 23 goles del Sporting en liga (19 anotaciones y 4 asistencias), los mismos 23 en los que ha intervenido el delantero del Benfica.

Sin embargo, no todo son buenas noticias: Suárez recibió su quinta tarjeta amarilla, por lo que no podrá jugar el próximo partido de liga frente al FC Famalicão. Su ausencia obligará al técnico Rui Borges a tomar una decisión importante, ya que cuenta con tres opciones para reemplazarlo en el puesto de centro delantero.

Aun así, el panorama es claro: Luis Javier Suárez no solo es el gran referente ofensivo del Sporting, sino que ya empieza a marcar época en Portugal con goles, récords y premios individuales.