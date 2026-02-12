Nuevo giro en ‘novela’ de Edwuin Cetré: Atlético Paranaense retoma negociaciones con Estudiantes

El nombre de Edwuin Cetré ha sido uno de los más sonados durante el presente mercado de pases del fútbol argentino. El extremo colombiano surgió como un Plan B para Boca Juniors, tras el fichaje fallido de Marino Hinestroza.

Sin embargo, cuando todo parecía encarrilado para darse por una millonaria compra, Boca cambió las condiciones del negocio, escudándose en una situación médica del jugador, quien se habría realizado unos exámenes por su cuenta.

La compra paso a ser un préstamo con opción de compra, algo que la dirigencia de Estudiantes rechazó rotundamente y el extremo vallecaucano de 28 volvió a los entrenamientos con El Pincha.

Antiguo pretendiente busca retomar diálogos

Cuando los hinchas de Estudiantes celebraban la continuidad de Cetré en el equipo, Atlético Paranaense, quien ya lo habría pretendido durante este mercado, volvió a posarse en el mapa.

Según informó TyC Sports, medio deportivo de Argentina, Atlético Paranaense le pidió a Estudiantes de La Plata retomar las conversaciones por Edwuin Cetré. “Desde el Pincha reconocen que en Brasil reaparecieron de manera sorpresiva y propusieron reconfigurar el acuerdo previo”, informó el medio.

Y agregó que la propuesta del club brasileño sería: “Adquirir una parte del pase del extremo de 28 años en lo inmediato (entre el 60% y el 70%) y completar el resto en función de objetivos, como una forma de 'protección’ ante los resultados médicos".

Sobre la caída de la transferencia, desde Estudiantes se informó que: “A pesar de los avances previos, la operación ha quedado sin efecto debido a divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones”.

No obstante, medios en Brasil aseguraron que todo se debió a una situación médica de Edwuin Cetré, motivo por el cual, Atlético Paranaense había decidido no continuar con las negociaciones, situación que ha tomado un nuevo rumbo.