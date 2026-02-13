Descubra que hacer esta semana en Medellín: prográmese con Caracol Radio

Medellín

Caracol Radio regresó este viernes con una completa guía de eventos y actividades imperdibles para finalizar la semana. La agenda incluye planes familiares, musicales, gastronómicos y territoriales para disfrutar de la cultura en la región.

Agenda Palacio

El Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe inició una nueva edición de su agenda cultural, orientada a la programación permanente de los procesos artísticos de la región y sus diversas expresiones culturales.

Regresa “Vuelta Antioquia”, un recorrido cultural por los territorios del departamento que, a través del teatro, la danza y el dibujo, permite reconocer y celebrar la diversidad artística.

Este recorrido se realiza los martes y jueves, de 3:00 p. m. a 5:00 p. m., en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, con ingreso por Plaza Botero.

Es viernes y el cuerpo lo sabe: Jericó e Itagüí

Este segundo viernes del mes suena a tambores, canto y danza, en una escena vibrante que celebra la herencia afro. A través del sexteto, la cuentería, la zafra, la tambora y el bullerengue, Comfama Itagüí invita a la ciudadanía a escuchar la raíz, dejarse llevar por el ritmo y celebrar la fuerza colectiva del Caribe colombiano.

El conversatorio será a las 5:00 p. m. y la presentación a las 6:00 p. m.

Asimismo, en el municipio de Jericó, Antioquia, un espectáculo permitirá viajar y conocer, a través de diferentes ritmos, culturas, expresiones, sonoridades y movimientos, propuestas que transportarán a la audiencia a otros mundos.

Por primera vez en el Teatro Santamaría de Jericó llega Kamado Showmaker, con una puesta en escena que explora diversas formas corporales y ritmos, e incluye bailes como Bollywood, Wangara, afro, Charleston, flamenco, tango, carnaval de Río, country y árabe.

Los imperdibles

Laboratorio audiovisual: En la Biblioteca Pública La Floresta, de la comuna 12, se vivirá este sábado 14 de febrero, a las 10:00 a. m., una experiencia para narrar, construir y aprender a contar historias del territorio en formato de video.

VeganBurger Fest: Inicia hoy en Medellín el evento gastronómico de comida vegana más icónico de la ciudad. Ofrecerá sabores únicos y creativos para dietas diversas, disponibles hasta el 22 de febrero. Entre los participantes de esta edición se encuentran los restaurantes Helecho, OH Food, Shottas, Coraje y Vegan & Veggie, entre otros.

¿Cita a ciegas?: En la ciudad hay un evento innovador para celebrar el Día de los Enamorados este 14 de febrero. En el Claustro Comfama, Sala de Habitantes, a las 5:00 p. m., los asistentes podrán vivir una experiencia para conectar con otras personas de forma auténtica, sin pantallas ni filtros, a través de la conversación y el juego de lo inesperado. Será un espacio para el intercambio de ideas, miradas diversas sobre el amor y nuevas formas de encuentro.

La ciudad en familia

En Medellín se vivirá el Festival del Adulto Mayor. La administración distrital dispondrá en la Oficina Central de Los Sueños, ubicada en la comuna 10, un espacio de encuentro y celebración dedicado a reconocer y disfrutar las experiencias de las personas mayores.

Esta actividad se llevará a cabo el domingo 15 de febrero, de 3:00 p. m. a 6:00 p. m.