Procuraduría investiga a la alcaldesa de Sopetrán, Antioquia por demolición de la Casa de la Cultura

Sopetrán, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Tatiana Alexandra Carballo Hoyos, alcaldesa de Sopetrán, por presuntas irregularidades en la demolición de la Casa de la Cultura del municipio.

La decisión de demoler la estructura, que en su momento fue controversial en el occidente del departamento, habría sido tomada luego de que el edificio patrimonial sufriera daños estructurales a causa de una fuerte conflagración en abril del 2024.

Asimismo, el caso fue denunciado por la ciudadanía, con el argumento de que era posible una restauración de la edificiación. En ese momento, la administración municipal respondió que la demolición de dicha estructura, considerada patrimonio arquitectónico y cultural del municipio, era necesaria por el riesgo de colapso.

Detalles de la investigación

Sin embargo, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Fe de Antioquia inició una investigación por una aparente irregularidad relacionada con la revocatoria directa, por parte de la mandataria local, de una orden judicial que suspendía las obras de demolición adelantadas en marzo pasado.

Aparentemente, Carballo Hoyos estaría impedida para resolver y firmar esa revocatoria, acciones que habrían afectado un bien de valor patrimonial para Sopetrán.

El órgano de control dio inicio a una investigación que busca establecer la ocurrencia de la conducta y determinar si constituye una falta disciplinaria o si existió una causal de exclusión de responsabilidad.