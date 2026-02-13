Medellín Music Week 2026: el mercado musical se toma la ciudad del 16 al 22 de febrero

Medellín

La feria comercial Medellín Music Week regresa a la ciudad para reunir artistas, agentes, empresarios, inversionistas y público general en un hub de la industria de la música en la región.

El punto de encuentro del nicho musical contará con conferencias, encuentros de networking, talleres, espacios de relacionamiento como ruedas de negocios, ferias comerciales, espacios de creación, entretenimiento, entre otros.

Medellín como epicentro musical

En su séptima edición, el Medellín Music Week se convierte en motor financiero, proyectando expectativas de negocios por más de 3 millones de dólares y con la participación de más de 300 empresas en la rueda de negocios junto a 250 agentes internacionales.

Con una expectativa de asistencia de aproximadamente 10 mil personas, la organización prevé la generación de 3 mil 300 empleos, demostrando que la música es una industria sólida y transformadora para Medellín.

Nueva edición, nuevos ejes

El evento contará con la integración de la tecnología como herramienta en la producción, agencia, promoción, plataformas de distribución e incluso la comercialización de la música.

Con el laboratorio del Music Tech Summit, se desarrolla un ecosistema diseñado para explorar el diseño y la creatividad con la última tecnología: inteligencia artificial y el blockchain.

“Estamos haciendo ya un hub de música y tecnología, acorde a lo que está pasando en Europa y en otras partes del mundo, que existen estos espacios que conectan a esos creadores, a esos desarrolladores, a las personas que están emprendiendo o creando empresas alrededor de la música y la tecnología”, señaló Carlos Gómez, director y fundador de MMW.

El evento contará con la presencia de representantes de más de 15 países, consolidando una red global de intercambio que incluye a figuras clave de mercados estratégicos.

La agenda, además, tendrá la participación de gestores de la industria: managers, directores de sellos discográficos, inversionistas y representantes de agencias de marketing.