Medellín recibe la Copa Mundo de Natación Artística 2026: primera sede del certamen en Suramérica

Medellín

Desde este viernes 13 de febrero, hasta el 15, se llevará a cabo en el Complejo Acuático César Zapata de Medellín la Copa Mundo de Natación Artística 2026, uno de los eventos más importantes del calendario internacional de la natación.

La delegación colombiana estará representada por 13 atletas, seis de ellos de Medellín, quienes competirán con las mejores delegaciones del mundo. Los deportistas participarán en las categorías de solo, duetos y equipos.

El evento, organizado por World Aquatics, se inauguró el pasado jueves con la presencia del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga; la vicepresidenta de World Aquatics, Maureen Croes; el presidente de la Federación Colombiana de Natación (FECNA), Jorge Enrique Soto Roldán; el director del INDER Medellín, Eduardo Silva Meluk; y el gerente de Indeportes Antioquia, Santiago Valencia González, entre otras autoridades locales, nacionales e internacionales.

Acto de apertura

La inauguración comenzó a las 6:00 p. m. y reunió a cerca de 2.000 asistentes, registrando aforo completo en las graderías. El acto incluyó el desfile de las delegaciones participantes, la interpretación de los himnos oficiales, la instalación formal del certamen y un espectáculo artístico a cargo de la Selección Antioquia Junior de Natación Artística y el grupo cultural El Balcón de los Artistas, bajo el concepto “Medellín, ciudad en movimiento”.

El presidente de la Federación Colombiana de Natación (FECNA), Jorge Enrique Soto Roldán, expresó que Medellín abre oficialmente el circuito 2026, el cual continuará en París, Xi’an y Pontevedra, y cerrará en Toronto.

Un complejo con estándares internacionales

El Complejo Acuático César Zapata es un referente para deportes acuáticos como la natación, los clavados, el polo acuático y la natación artística.

La infraestructura moderna cuenta con una piscina olímpica de 50 metros con cronometraje electrónico, una fosa de clavados con plataformas de hasta 10 metros y una piscina de calentamiento de 25 metros. Además, dispone de graderías con capacidad para más de 2.000 espectadores, gimnasio y zonas de recuperación.

Para contribuir al posicionamiento de Medellín como referente deportivo, la Alcaldía destinó $11.300 millones a la renovación del Complejo Acuático César Zapata.

Esta será la cuarta vez que el país organice una competencia acuática internacional, después del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de 1975 en Cali y de las Copas Challenger de waterpolo masculino y femenino realizadas en Barranquilla en 2021.