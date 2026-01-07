Jóvenes desde los 14 años podrán postularse a La NAVE 4.0 en Antioquia

Antioquia

La Gobernación de Antioquia a través de Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA), anuncian la apertura de la convocatoria para hacer parte de LA NAVE 4.0, un proyecto que busca acompañar e impulsar el talento musical en las distintas subregiones del departamento, con una novedad clave: desde este año podrán participar jóvenes a partir de los 14 años.

Las inscripciones se realizan de manera virtual en el portal www.culturantioquia.gov.co, en el enlace de Convocatorias, donde los participantes deberán diligenciar el formulario y adjuntar la documentación requerida. En el caso de los menores de edad, la postulación se hará con el acompañamiento y autorización del padre, madre o tutor legal, conforme a los requisitos establecidos por el Instituto.

En esta edición, La NAVE 4.0 contempla tres líneas musicales. La categoría Urbana incluye géneros como reggae, rap, hip hop, reggaetón, trap latino, afrobeat y champeta; la categoría Popular abarca música norteña, popular colombiana, ranchera y vallenato; y la categoría Crossover reúne estilos como salsa, merengue, tropical, jazz, pop, rock, entre otros.

“Tendremos más disqueras, más invitados, más posibilidad de que este estudio de grabación transforme tu carrera, transforme el sueño que tienes en el corazón en una realidad”, afirmó el Director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Roberto Rave Rios.

Los cierres de inscripción varían según la subregión. Para Occidente, Oriente, Urabá y Valle de Aburrá, el plazo vence el 30 de enero de 2026 a las 5:00 p. m.; mientras que para Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte y Suroeste, el cierre será el 12 de marzo de 2026.

Cada encuentro subregional contará con un máximo de 30 participantes, con el fin de garantizar procesos de formación, acompañamiento y visibilización acordes con los objetivos del programa.