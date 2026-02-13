Hable con elPrograma

13 feb 2026

Love Pet Fest: un espacio para la adopción responsable en Medellín

Este sábado 14 de febrero se realizará el Love Pet Fest, un espacio creado para los animales de compañía y sus familias.

Love Pet Fest: un espacio para la adopción responsable en Medellín Foto: Alcaldía de Medellín
Dentro de este espacio, usted podrá adoptar un animal de compañía, también habrá atención veterinaria, desparasitación y vitaminización gratuita, actividades educativas y recreativas, parque de juegos, zona húmeda, placas de identificación con código QR y oferta de accesorios y servicios para animales.

¿Dónde y a qué hora se realizará Love Pet Fest?

El evento durará entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m., en el Parque de las Luces, este sábado 14 de febrero. En este participarán organizaciones públicas y privadas.

Más información

La Alcaldía de Medellín, se une a esta actividad para promover la adopción responsable, el compromiso con la protección y el bienestar animal, comprendiendo así la importancia de tener un animal de compañía en condiciones favorables.

