Inversión en transporte estudiantil busca asegurar la permanencia escolar en Medellín

Medellín

Bajo la estrategia de prestación pública de transporte escolar durante 2026, la Alcaldía de Medellín ha facilitado el acceso a las aulas para 10.809 estudiantes de 48 instituciones educativas oficiales del distrito en sus comunas y corregimientos. Este programa busca eliminar las dificultades logísticas que enfrentan día a día niños y jóvenes para cumplir con su jornada académica de manera segura e integral.

Para materializar este despliegue operativo, desde la Administración Distrital se ha destinado una inversión que supera los $59.000 millones, recursos orientados a derribar las barreras geográficas y socioeconómicas, para asegurar que la distancia no sea un impedimento para el desarrollo profesional y personal de las nuevas generaciones en la capital de Antioquia.

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La secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo destacó esta iniciativa y la catalogó como vital para combatir la deserción escolar. Según la funcionaria, el transporte escolar es una herramienta de equidad que garantiza la permanencia educativa, especialmente en aquellos sectores vulnerables donde la oferta académica es limitada, o los trayectos representan un desafío cotidiano para las familias que no cuentan con los recursos para que los más pequeños puedan desplazarse a las instituciones.

El impacto en la zona rural de este programa es uno de los puntos más relevantes de la gestión en el 2026, con cerca de 4.300 beneficiarios ubicados en los corregimientos. En estos territorios, donde la movilidad estudiantil presenta retos técnicos y geográficos mayores, este servicio se convierte en un puente esencial que conecta a los estudiantes con sus centros de formación y futuras oportunidades de progreso.