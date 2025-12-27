Salario mínimo 2026 Colombia: Gastos que incluye el mínimo vital de acuerdo con la OIT

Sigue avanzando la discusión sobre el aumento del salario mínimo que entrará en vigencia en Colombia desde el 1 de enero de 2026, y hay un nuevo concepto empezó a ganar protagonismo en la agenda pública: el salario mínimo vital.

Esta noción fue puesta sobre la mesa por el presidente Gustavo Petro, quien señaló que el ajuste salarial deberá garantizar condiciones dignas de vida y preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, en línea con los principios constitucionales.

Durante una intervención oficial realizada el 23 de diciembre, el mandatario afirmó que el Gobierno analizará el salario desde una perspectiva más amplia, incorporando el llamado salario vital familiar. Según explicó, la meta es que el ingreso mínimo legal no solo cubra un piso normativo, sino que responda a las necesidades reales de los hogares colombianos.

Salario mínimo vital: qué es

El concepto de salario mínimo vital ha sido desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se refiere al ingreso necesario para que un trabajador y su familia puedan sostener un nivel de vida adecuado.

A diferencia del salario mínimo tradicional, este enfoque no se limita a establecer un monto legal, sino que evalúa si ese ingreso alcanza para cubrir gastos esenciales.

La OIT sostiene que el salario cumple una función social, ya que debe proteger a los trabajadores de remuneraciones insuficientes y permitir condiciones básicas de bienestar. Por ello, el salario vital se convierte en una herramienta para medir la efectividad real de las políticas salariales.

Organización Internacional del Trabajo: Gastos básicos incluidos en el salario mínimo vital

Para calcular un salario mínimo vital, la OIT propone identificar los gastos fundamentales que enfrenta un trabajador. Entre los principales se encuentran:

La alimentación diaria

El acceso a una vivienda adecuada

La vestimenta básica.

Estos elementos son considerados indispensables para la vida cotidiana.

Sin embargo, el valor de estos gastos varía según el contexto económico de cada país. El costo de vida, la inflación y los precios locales influyen directamente en el cálculo, razón por la cual el salario mínimo vital debe revisarse y actualizarse periódicamente para no perder su efectividad.

Factores clave del salario mínimo vital

El enfoque de salario vital también contempla rubros como la salud, la educación y el transporte. Estos gastos permiten a los trabajadores acceder a servicios esenciales, capacitarse y desplazarse diariamente hacia sus lugares de trabajo.

Según la OIT, cuando el salario no alcanza para cubrir estos aspectos, su capacidad de protección disminuye considerablemente. Por eso, el análisis del salario mínimo vital evalúa si el ingreso permite atender necesidades médicas básicas, procesos educativos esenciales y los costos asociados a la movilidad.

Evolución del salario mínimo en Colombia en los últimos años

El presidente Petro recordó que entre 2019 y 2022 el salario mínimo real tuvo una caída del 1,4 %. En contraste, entre 2023 y 2025 se registró un incremento acumulado del 17,7 %. En cifras, el salario pasó de un millón de pesos en 2022 a 1.423.500 pesos en 2025, tras un aumento del 9,54 %.

De cara a 2026, el Gobierno anunció que tomará una decisión basada en los acuerdos internacionales de la OIT, la Constitución y la legislación vigente, marcando un posible giro en la forma como se define el salario mínimo en Colombia.