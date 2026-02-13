Así sería el plan de intervención para reactivar sectores afectados por inundaciones en Montería

Así sería el plan de intervención que permitiría el retorno de familias afectadas por inundaciones en Montería. Foto: suministrada a Caracol Radio.

Montería

El alcalde de la ciudad de Montería, Hugo Kerguelén, presidió una reunión estratégica con sectores que vinculan a las empresas de servicios públicos para avanzar en el plan de reactivación de la margen occidental tras la emergencia ocasionada por las inundaciones.

Durante el encuentro se definieron acciones prioritarias para garantizar el restablecimiento progresivo de los servicios y permitir que las familias afectadas puedan retornar a sus hogares en el menor tiempo posible.

El plan de intervención sería por fases, iniciando por el desagüe de las zonas que aún continúan inundadas, donde se instalarían bombas que lleven estas descargas al río Sinú.

“Tenemos que trabajar de manera rápida. La gente quiere regresar a sus casas y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para retornar a nuestra vida habitual. Para eso necesitamos el trabajo conjunto con todas las empresas de servicios públicos”, expresó el mandatario durante el encuentro, en el que participaron Veolia, Afinia, Urbaser y Elec.

Según fuentes, el Concejo de Montería aprobaría recursos adicionales por el orden de los 14 mil millones de pesos para que se agilice el plan retorno de más de 8.000 familias que tuvieron que evacuar sus viviendas en la margen izquierda de la ciudad.

Plan de intervención por fases:

El alcalde explicó que el proceso de recuperación se desarrollará por etapas: “primero se realizará el desagüe de los sectores afectados mediante la instalación de bombas, especialmente en la vía que conecta la Comuna 1 con la Comuna 2, con descarga directa al río Sinú”, detalló.

“Posteriormente se avanzará en la energización, limpieza general y reposición del alumbrado público”, agregó.

Acciones por empresa:

“La empresa Urbaser ya se encuentra en operación de recogida de residuos y, a partir del lunes (16 de febrero), iniciará jornadas especiales de recolección de inservibles con volquetas en los sectores afectados, facilitando la disposición adecuada de residuos tras el descenso de las aguas”, precisó la administración municipal.

“De igual forma, la empresa Elec desmontó postes y cableado en zonas críticas y, como medida preventiva, desenergizó los parques en áreas urbanas y rurales para evitar riesgos. Actualmente adelanta un diagnóstico de redes, cuyo cableado es en aluminio, y realizará inicialmente trabajos de mantenimiento”, puntualizó.

Por su parte, la empresa Afinia habría implementado brigadas técnicas y notificó a los clientes urbanos y rurales afectados sobre la suspensión preventiva del servicio por razones de seguridad. “La compañía anunció que durante febrero y marzo no se entregarán facturas de energía; estas serán emitidas en abril”, informó la Alcaldía de Montería.

“Actualmente, Vallejo cuenta con un 50 % del servicio restablecido y El Dorado con un 30 %. El resto de sectores permanece sin energía, debido a que no es posible restablecer el servicio sin antes evacuar las aguas. El pasado domingo se realizaron trabajos para energizar sectores de la Comuna 2 y hoy quedará energizada una parte adicional de El Dorado”, explicó.

Recuperación vial y maquinaria:

El alcalde de Montería también indicó que “las vías no pavimentadas serán raspadas y arregladas una vez se completen las labores de limpieza. La maquinaria amarilla del municipio trabaja de manera ininterrumpida en los sectores más afectados”.

“Primero desaguamos, luego energizamos, limpiamos y restablecemos el alumbrado público. Les pido a todas las empresas la máxima colaboración para restablecer todo lo más pronto posible”, concluyó el mandatario.