El lamentable balance de 13 días de emergencia en Córdoba: muertes y más de 20 municipios afectados

Los 13 días que completa la emergencia generada por las inundaciones en el departamento de Córdoba dejan un lamentable saldo de siete personas fallecidas, cerca de 2.000 reses muertas, 24 de 30 municipios afectados y más de 50.000 familias damnificadas.

Las autoridades confirmaron que el pasado 11 de febrero lograron recuperar el cuerpo de un joven identificado como José Alfonso López, quien murió junto a su hermano tras ser arrastrado por la fuerte corriente de un arroyo en San Pelayo, Córdoba, cuando intentaban cruzarlo a caballo. En este municipio se han venido concentrando las afectaciones con el tránsito de la creciente del río Sinú.

Se recomienda evacuar en la cuenca baja del río San Jorge

Asimismo, el Puesto de Mando Unificado (PMU) mantiene la alerta roja en la cuenca baja del río San Jorge, donde se ha recomendado evacuar a la comunidad.

“El Puesto de Mando Unificado departamental informa rompimiento de la margen izquierda del río San Jorge, afectando directamente a la comunidad rural de Nueva Esperanza, en el municipio de Pueblo Nuevo, donde se ha presentado un considerable impacto por el ingreso de agua”, puntualizó la administración departamental.

“Igualmente, persiste alerta roja en el municipio de Ayapel por el ingreso de agua del río Cauca a través de los boquetes en Caregato y Los Arrastres y aumentos en el nivel del río San Jorge a la altura del corregimiento Marralú”, agregó.

Finalmente, se informó que “el Ideam también indica que la cuenca alta del río San Jorge pasó a alerta naranja; aunque hay una disminución del nivel de riesgo frente a la alerta roja, se debe mantener la vigilancia permanente ante posibles cambios súbitos en el comportamiento del afluente”.

Pronóstico del clima en Córdoba:

“En cuanto a las condiciones meteorológicas, el Ideam indica que en el sur del departamento se mantienen probabilidades de lluvias ligeras a moderadas, las cuales podrían presentarse de manera intermitente, por lo que se mantiene la recomendación de prevención y seguimiento”, concluyó la administración departamental.

