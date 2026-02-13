Así le fue a Brandon Rivera en la primera etapa del Tour de la Provence. (Photo by Billy Ceusters/Getty Images) / Billy Ceusters

El Tour de la Provence 2026 comenzó este viernes 13 de febrero con al victoria del suizo Arnaud Tendon (Van Rysel Roubaix), en un final sorprendente y agónico entre Marsella y Saint-Victoret (163 KM).

El único representante del ciclismo colombiano es Brandon Rivera, quien acudió a la cita francesa como parte del INEOS.

Tendon se llevó el troiunfo en la etapa 1 del Tour de la Provence

La etapa, marcada por la lluvia, tuvo 3 protagonistas que trataron de sorprender con una larga escapada que hizo estéril el esfuerzo del pelotón. Arnaud Tendon, el canadiense Jonas Walton (CIC Pro Cycling Academy) y el italiano Mattia Bais (Polti) desafiaron al aguacero y a la presión de los perseguidores.

El EF Education y el Ineos, equipo de Rivera, marcaron la pauta en la persecución para jugar sus bazas por la victoria. Con un exceso de confianza, el pelotón tardó demasiado en echar abajo la escapada. Cedió Walton, pero insistieron sobrados de fe Tendon y Bais.

Ambos entraron en las calles de Saint Victoret con el grupo a un puñado de segundos. Las calles estrechas y el diluvio complicaron la caza, así que en la recta de meta, y por escasos metros, se jugaron la victoria Tendon y Bais, con triunfo para el primero con un tiempo de 4h01:57, a una media de 40,4 km/hora. El ciclista de Bassecourt, de 23 años, estrenó el maillot de líder contra pronóstico.

El pelotón entró a 2 segundos, asumiendo un inicio de carrera sorprendente. Los favoritos llegaron juntos, pendientes de la jornada de montaña de este sábado. Tendon contará con 5 segundos de ventaja sobre Bais y 11 respecto al estadounidense Lamperti (EF Education).

El colombiano Brandon Rivera llegó en el puesto 56, a dos segundos del liderato.

Segunda etapa del Tour de la Provence

Este sábado se disputa la etapa reina y decisiva entre Forcalquier y la Montaña de Lure, de 174.9 km. Tres puertos en el recorrido y final en alto. Para empezar el Col de Buire (3a, 6.6 km al 3.4 por ciento) antes del ecuador. En el kilómetro 115 habrá que subir el mismo puerto anterior, para finalizar en un primera, la Estación de Lure, tras 13,7 km al 6,4. Los favoritos tienen una cita.