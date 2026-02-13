Así cierra la semana el valor del CAFÉ en Colombia HOY viernes 13 de febrero: según la FNC
Aquí le contamos todos lo detalles del precio del café en Bogotá y las diferentes ciudades del país
En Colombia, se maneja diariamente una cotización del precio del café no solamente para que exista una referencia sobre el valor que se maneja a nivel internacional, sino también para que los productores reciban un pago justo por la exportación del grano en el exterior.
Y es que hay varios factores que pueden influir para que el precio del café en Colombia varíe constantemente. Uno de ellos, es la tasa de cambio que maneja el peso colombiano con respecto al dólar.
En este caso, si esta es mayor, el productor recibirá una mayor suma por cuenta de la venta en el exterior. Asimismo, la cotización en la bolsa de Nueva York y la prima por la calidad del producto también son determinantes en la cifra final.
Así está el precio del café en Colombia para este viernes 13 de febrero
Según el reporte emitido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este viernes 13 de febrero de 2026 está por una cifra de 2,190,000 pesos para la compra de pergamino seco por carga de 125 kilogramos.
Esta cotización no representa ninguna variación con respecto al precio del día anterior, jueves 12 de febrero cuando el precio se situó también en 2.190.000 pesos por carga.
El informe también señala que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este viernes 13 de febrero se mantiene en10.000 pesos por kilogramo, manteniendo su valor.
Precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia hoy viernes 13 de febrero
En su informe, la Federación Nacional de Cafeteros también señaló los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este viernes 13 de febrero. Estos son:
- ARMENIA: Carga: 2,190,500 // Kilo: 17,524 // ARROBA: 219,050
- BOGOTÁ: Carga: 2,189,250 // Kilo: 17,514 // ARROBA: 218,925
- BUCARAMANGA: Carga: 2,188,875 // Kilo: 17,511 // ARROBA: 218,888
- BUGA: Carga: 2,191,250 // Kilo: 17,530 // ARROBA: 219,125
- CHINCHINÁ: Carga: 2,190,375 // Kilo: 17,523 // ARROBA: 219,038
- CÚCUTA: Carga: 2,188,375 // Kilo: 17,507 // ARROBA: 218,838
- IBAGUÉ: Carga: 2,189,625 // Kilo: 17,517 // ARROBA: 218,963
- MANIZALES: Carga: 2,190,375 // Kilo: 17,523 // ARROBA: 219,038
- MEDELLÍN: Carga: 2,189,625 // Kilo: 17,517 // ARROBA: 218,963
- NEIVA: Carga: 2,188,750 // Kilo: 17,510 // ARROBA: 218,875
- PAMPLONA: Carga: 2,188,500 // Kilo: 17,508 // ARROBA: 218,850
- PASTO: Carga: 2,188,500 // Kilo: 17,508 // ARROBA: 218,850
- PEREIRA: Carga: 2,190,375 // Kilo: 17,523 // ARROBA: 219,038
- POPAYÁN: Carga: 2,190,625 // Kilo: 17,525 // ARROBA: 219,063
- SANTA MARTA: Carga: 2,192,125 // Kilo: 17,537 // ARROBA: 219,213
- VALLEDUPAR: Carga: 2,189,750 // Kilo: 17,518 // ARROBA: 218,975
