Arroceros del Tolima piden a industriales respetar precio de carga establecido por MinAgricultura

Tolima

En diálogo con Caracol Radio el dirigente Roberto Botero, representante de los distritos de riesgo del Tolima, se refirió al precio base establecido por el Ministerio de Agricultura para carga de arroz Paddy Verde en la primer cosecha del año 2026.

Botero comentó que la resolución definió para el sur del Tolima un precio de $173 mil y para el centro del departamento $175 mil “Son precios muy malos, precios que en la actualidad no alcanzan para recoger los costos de producción, por lo que no podemos decir que fue la menor resolución”.

Por otra parte, destacó que existen dos resoluciones que son la 042 y la 043, esta última es la que aplicará la industria molinera debido a que la 042 habla de un precio diferente que es el de $183 mil la carga en el departamento.

“La diferencia es que en la 043 hay un apoyo directo del productor que lo entrega el Gobierno Nacional dependiendo del tamaño del productor, por ejemplo, hasta 70 toneladas para el pequeño donde le dan $10 mil por carga, es decir ese agricultor recibiría sobre el precio base unos $183 mil por carga, el mediano productor $8 mil por carga, ósea $181 mil y el gran productor que es el que recoge hasta 400 toneladas de arroz desde el primero de febrero hasta mayo cuando va la resolución una cifra de $3 mil que es insignificante”, dijo Roberto Botero.

Además, aclaró que como voceros en las mesas en las que se desarrollaron los diálogos quedó la propuesta para que los más de $23 mil millones que va a entregar el Ministerio de Agricultura se repartieran equitativamente para todos los productores.

“El grande productor es el que nos presta un tractor, una combinada, adquieren tecnología y nos la alquilan, pero si a ellos les va mal, terminando, cambiando de actividad. La resolución no es tan mala como se pensaba que iba a ser la cosecha del primer semestre, porque es mejor un precio de $170 a un precio de $150 que estaba anunciando la industria molinera”, destacó.

Finalmente, aseguró que existe una sobreoferta mundial de arroz y el país no es ajeno a esa situación de manera interna, además que ha existido un mal control de contrabando en la frontera y la falta de una renegociación de los tratados de libre comercio con la comunidad Andina y el TLC con los Estados Unidos afectan al sector.

Dato: Roberto Botero cuestionó la forma como se ha contralado el contrabando con Ecuador. Además, solicitó al Gobierno Nacional mantener el arancel del 30% al arroz que viene de ese país para poder proteger la producción nacional.