¡Sigue a la baja! Tasa de cambio del dólar a pesos colombianos HOY, 15 de diciembre, según Banrep

El precio de la divisa norteamericana en Colombia, confirmó la tendencia a la baja que se evidenció al cierre de la semana pasada, pues para el día de hoy, 15 de diciembre, tuvo una nueva caída de un valor cercano a los $22 pesos colombianos, esto respecto al valor de apertura presentado el pasado viernes.

Según esta caída, el dólar bajó de la barrera de los $3.800 pesos, y con base en la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar en Colombia para hoy, 15 de diciembre, es de $3.788 pesos colombianos.

Precio del dólar en ciudades de Colombia

Los valores que encuentra a continuación, corresponden a un valor resultante de un promedio ponderado de diferentes transacciones, realizadas tanto en casas de cambio como en entidades bancarias durante el día.

Bogotá D.C. — Compra: $3,732 | Venta: $3,841

Medellín — Compra: $3,654 | Venta: $3,803

Cali — Compra: $3,650 | Venta: $3,845

Cartagena — Compra: $3,600 | Venta: $3,850

Cúcuta — Compra: $3,730 | Venta: $3,775

Pereira — Compra: $3,720 | Venta: $3,820

Atentado de ISIS

Recientemente, dos militares y un intérprete estadounidenses fueron asesinados en medio de una emboscada por parte del grupo terrorista ISIS en territorio de Siria. Los ciudadanos norteamericanos se encontraban en el país realizando operaciones de apoyo que se relacionaran con el combate a grupos terroristas, esto en conjunto con las fuerzas militares del país, quienes acabaron con la vida del atacante, que, según los informes, hacía parte del grupo terrorista.

Frente a esto, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, aseguró a diferentes periodistas que se encontraban en la Casa Blanca que tomarían represalias frente a la “perdida de tres grandes patriotas”, por cuyo asesinato, el país se encontraba de luto. Sin embargo, estas “medidas” no serían en contra del país, pues Trump aseguró que dicha nación se encuentra librando tal batalla de la mano con EE.UU., pero el atentado se dio en una región muy peligrosa que no está controlada.

Medidas de Estados Unidos y relaciones con Siria

Adicional a esto, el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, aseguro por medio de su cuenta de la red social ‘X’ que “si atacan a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarán el resto de su corta y angustiosa vida sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los eliminará sin piedad“. De este modo, al igual que Donald Trump, aseguró que se tomaran medidas contra el grupo terrorista.

Las relaciones diplomáticas entre el país norteamericano con Siria presentaron una gran mejora luego de que a principios de año, se le levantaran parcialmente algunas sanciones al país asiático como resultado del cambio de gobierno con su nuevo presidente Ahmed al-Sharaa, que ha sido catalogado por Trump como un líder muy fuerte de un lugar difícil. Por otro lado, a pesar de las acusaciones, el grupo terrorista aún no se ha atribuido oficialmente el atentado.

