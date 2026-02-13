Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 13 de febrero: Alza de precios al cierre de la semana

¿Subió? Dólar HOY en Colombia: precio compra y venta en casas de cambio este miércoles 23 de julio. Imagenes de Canva

El Banco de la República ha compartido los precios por los que se manejará el comercio de dólares para el cierre de la segunda semana de febrero. Durante este mes el dólar ha oscilado entre los 3.600 y 3.700 pesos respectivamente, manteniéndose una estabilidad cambiaria.

El comportamiento del peso ha estado marcado por el contexto geopolítico de Estados Unidos, el cual ha generado incertidumbre ante el dólar en los mercados internacionales, añadido a las medidas del Banco de la República de Colombia para controlar la inflación.

Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 13 de febrero de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotiza en 3.665,78 pesos (COP) para este viernes 13 de febrero de 2026, lo que representa un nuevo aumento frente a la cifra reportada el día anterior (3.651,9 pesos).

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Estos son:

Bogotá : 3,590 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

: 3,590 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Medellín: 3,520 pesos por compra y 3,670 pesos por venta.

3,520 pesos por compra y 3,670 pesos por venta. Cali: 3,580 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

3,580 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,620 pesos por compra y 3,660 pesos por venta.

3,620 pesos por compra y 3,660 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

Gobierno declara la quinta emergencia económica de este periodo presidencial

En el marco de la actual crisis climática, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 0150 de 2026, mediante el cual declara una emergencia económica para poder hacer frente a las inundaciones que azotaron diferentes regiones del país. En específico, se decretó para ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

Emergencia por lluvias en Lebrija, Santander. Crédito: UNGRD Ampliar Emergencia por lluvias en Lebrija, Santander. Crédito: UNGRD Cerrar

La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastes (UNGRD) ha reportado alrededor de 65 emergencias climáticas entre finales de enero e inicios de febrero, entre las cuales se cuentan 53 eventos de inundación, cinco movimientos en masa, tres crecientes súbitos, dos vendavales, un caso de erosión fluvial y uno de erosión costera, en un total de 61 municipios. Ante este panorama, el director de la entidad, Carlos Carrillo, ha declarado:

“lo que se ha dado en los últimos días es un evento sin precedentes, que no era posible anticipar. En este momento, el Estado no tiene la capacidad (fiscal) de responder a este desafío, por lo que es necesaria la declaratoria” mencionó Carillo, respaldando las medidas de la casa de Nariño para poder apoyar a la población.

Esta medida se suma a otras cuatro emergencias anunciadas durante el gobierno Petro. Entre ellas, la anunciada por el fenómeno de El Niño en La Guajira; la escalada de violencia en el Catatumbo; el aumento de casos de fiebre amarilla y una medida provisional para completar los recursos de presupuesto general de la nación en 2025. Sin embargo, La mayoría de estas declaratorias fueron desestimadas por la corte constitucional.

Sesión de las Comisiones Económicas del Congreso que discutieron el presupuesto general de la nación para 2026(Colprensa-Senado). Ampliar Sesión de las Comisiones Económicas del Congreso que discutieron el presupuesto general de la nación para 2026(Colprensa-Senado). Cerrar

En este caso, el nuevo decreto busca recaudar $8 billones para atender las afectaciones de la ola invernal, y contempla un nuevo impuesto al patrimonio:

Empresas con patrimonio superior a $10.000 millones.

Empresas con patrimonio de hasta 600.000 UVT: tarifa será del 0.6%.

Empresas con patrimonio superior a 600.000 UVT: aplicarían una tarifa del 1.2%.

Se estima que estas medidas, aunque necesarias, pueden afectar al tejido empresarial del país que, junto al aumento de las tasas de interés, llevarán medidas proteccionistas para mantener su normalidad operativa.

