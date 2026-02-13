Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 19:01

Bucaramanga

Abren inscripciones para las Escuelas de Formación Deportiva 2026 en Bucaramanga

Los niños podrán entrenar en 15 deportes sin costo en distintos sectores de la ciudad.

FOTO: Secretaría del Deporte y Recreación Cali

Bucaramanga

El Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga (INDERBU) abrió las inscripciones para las Escuelas de Formación Deportiva 2026.

Un programa gratuito dirigido a niños, niñas y adolescentes del municipio.

El programa ofrece 15 deportes diferentes, entre ellos fútbol, natación, baloncesto y patinaje. Además de dos modalidades dirigidas a población con discapacidad.

Las escuelas están orientadas a menores entre los 6 y 13 años de edad.

Entre las disciplinas disponibles están patinaje, voleibol, baloncesto, tenis de mesa, tenis de campo, natación, fútbol, microfútbol, taekwondo, karate-do, gimnasia, BMX, ciclismo y atletismo.

El programa llegará a las 17 comunas y los tres corregimientos de Bucaramanga, y contará con el acompañamiento de profesionales en Educación Física.

La subdirectora operativa del Inderbu, Karol Zulith González, señaló que ya están habilitadas las inscripciones. “Esperamos que todos los niños y niñas de nuestro municipio se vinculen y que recuerden que es totalmente gratis”, afirmó.

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web oficial del Inderbu, donde encontrarán un banner con la información de cada disciplina, lugares de entrenamiento y contactos. También está habilitado el teléfono (607) 6854594, opción uno.

Requisitos

Para formalizar la inscripción se debe presentar:

  • Certificado médico de aptitud para la práctica deportiva.
  • Certificado de afiliación al sistema de salud.
  • Ficha de inscripción diligenciada.
  • Documento de identidad del menor.
  • Firma del acudiente en el consentimiento informado.

Desde el Inderbu reiteraron que el programa es gratuito y busca promover el deporte como herramienta de formación y hábitos de vida saludable.

