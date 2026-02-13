Abren inscripciones para las Escuelas de Formación Deportiva 2026 en Bucaramanga

El Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga (INDERBU) abrió las inscripciones para las Escuelas de Formación Deportiva 2026.

Un programa gratuito dirigido a niños, niñas y adolescentes del municipio.

El programa ofrece 15 deportes diferentes, entre ellos fútbol, natación, baloncesto y patinaje. Además de dos modalidades dirigidas a población con discapacidad.

Las escuelas están orientadas a menores entre los 6 y 13 años de edad.

Entre las disciplinas disponibles están patinaje, voleibol, baloncesto, tenis de mesa, tenis de campo, natación, fútbol, microfútbol, taekwondo, karate-do, gimnasia, BMX, ciclismo y atletismo.

El programa llegará a las 17 comunas y los tres corregimientos de Bucaramanga, y contará con el acompañamiento de profesionales en Educación Física.

La subdirectora operativa del Inderbu, Karol Zulith González, señaló que ya están habilitadas las inscripciones. “Esperamos que todos los niños y niñas de nuestro municipio se vinculen y que recuerden que es totalmente gratis”, afirmó.

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web oficial del Inderbu, donde encontrarán un banner con la información de cada disciplina, lugares de entrenamiento y contactos. También está habilitado el teléfono (607) 6854594, opción uno.

Requisitos

Para formalizar la inscripción se debe presentar:

Certificado médico de aptitud para la práctica deportiva.

Certificado de afiliación al sistema de salud.

Ficha de inscripción diligenciada.

Documento de identidad del menor.

Firma del acudiente en el consentimiento informado.

Desde el Inderbu reiteraron que el programa es gratuito y busca promover el deporte como herramienta de formación y hábitos de vida saludable.