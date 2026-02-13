Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 14:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

Ya hay fecha para la feria del libro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. ¿Cuándo?

Hay una nueva imagen de la edición 2026, creada por la diseñadora e ilustradora María Celeste Londoño Ramírez.

Foto: Unab

Foto: Unab

Bucaramanga

Los amantes de la literatura ya pueden programarse; la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB estableció la fecha de la feria del libro, Ulibro.

La institución anunció que Ulibro 2026 se realizará del 28 de agosto al 6 de septiembre. “Diez días en los que Bucaramanga volverá a vivir encuentros literarios con invitados nacionales e internacionales”, informa la institución.

La Feria presentó oficialmente la imagen de su nueva edición creada por la diseñadora e ilustradora María Celeste Londoño Ramírez.

Lea también: Esta es la programación de la feria del café: comienza el 27 de febrero en Neomundo

La artista, a quien conocen como “Cerúleo”, fue la ganadora de la convocatoria abierta para artistas emergentes.

La propuesta nace de una reflexión sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. “Pensando en la convocatoria, todo inició notando que justamente se hablaba de esa unión entre humano y naturaleza. Lo primero que se me ocurrió fue una representación muy clara de esa simbiosis que, de alguna forma, es más común de lo que creemos. Sentimos que somos humanos y que la naturaleza está aparte, pero nosotros mismos somos parte de ella. Es muy bonito notarlo de una forma tangible y eso fue lo que quise explorar”, explicó Londoño Ramírez.

La nueva imagen “incorpora elementos botánicos presentes en la literatura colombiana como helechos, magnolias, lirios y caña de azúcar, además del floripondio, símbolo que ha trabajado en su proceso personal”, dice la UNAB.

Empecé a investigar cosas más relacionadas con la literatura para llevarlo hacia el lado de la feria. Quería que la imagen también dialogara con ese paisaje narrado y leído”, destacó.

Juan Carlos Ordóñez Bermúdez

Juan Carlos Ordóñez Bermúdez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir