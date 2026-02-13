¿Lo asesinaron por robarlo? Esto es lo que se conoce del homicidio de un comerciante en Bucaramanga

Bucaramanga

Un hecho de violencia se registró en el barrio Monterredondo, en Bucaramanga, en la calle 65 con carrera 12W, luego de que un ciudadano perdiera la vida tras un intento de hurto ocurrido en la tarde del jueves 12 de febrero.

De acuerdo con el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, dos sujetos llegaron hasta un establecimiento comercial. Uno de ellos ingresó al local vestido con prendas alusivas a una empresa de comunicaciones y, tras intimidar al propietario, le hurtó algunos objetos personales.

Según testigos, estas personas le “exigieron al comerciante entregar una cadena de oro” y, al momento de oponerse al hurto, fue que le dispararon.

De acuerdo con el relató el oficial Quintero, la víctima intentó oponerse al robo, momento en el cual el agresor le disparó a la altura del hombro, causándole una herida que posteriormente le habría provocado la muerte en un centro asistencial.

“Es un hecho muy lamentable”, expresó el general Quintero Salazar, quien señaló que la institución desplegó de inmediato toda su capacidad operativa y de inteligencia para esclarecer lo ocurrido.

Revisión de más de 40 cámaras de seguridad y recompensa

La Policía activó al grupo de homicidios, el grupo de contra-atracos, personal de inteligencia y Policía Judicial. Hasta el momento han revisado cerca de 40 cámaras de seguridad en el sector y en corredores que conducen hacia Girón y la zona del mercado campesino, con el fin de establecer la ruta de escape de los responsables.

Aunque el presunto homicida ingresó al establecimiento con casco para ocultar su identidad, las autoridades informaron que en otras grabaciones lograron captar con claridad su rostro.

El comandante indicó que, en articulación con la Alcaldía de Bucaramanga, se ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien suministre información que permita la identificación y captura de los implicados.

“Vamos a dar con la captura de los delincuentes”, afirmó el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, al reiterar que toda la capacidad de inteligencia y de los grupos especiales está concentrada en este caso.

Sobre la víctima:

El crimen, ha causado conmoción e impacto en la comunidad al tratarse de un comerciante que se encontraba laborando en su establecimiento al momento del ataque.

Se trata de Sergio Andrés Suárez Ortiz, hijo, hermano, esposo y padre de dos menores. Reconocido por atender desde hace un tiempo un micromercado en el conjunto residencial Torres de Monterredondo. Así lo recuerdan algunos vecinos y conocidos en redes sociales, quienes lamenta su muerte:

“Qué gran tristeza nos embarga, a todos los residentes de las Torres de Monterredondo. Una gran persona, que lo único que hacía era trabajar, tener los víveres y todo lo necesario, para proveernos a todos”.

“Sergio si sabía lo que era un buen servicio al cliente, siempre super amable, colaborador, respetuoso, con una gran sonrisa”.

“Gran hombre atento con su clientela, con un carisma para atender su negocio, siempre con una sonrisa agradable, que triste noticia una perdona trabajadora”.